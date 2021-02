Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore portano molte novità per i protagonisti della Milano degli anni '60 e durante le puntate dal 15 al 19 febbraio ci sarà il tanto atteso ritorno di Marta. La moglie di Vittorio arriverà a casa Conti e la quotidianità dei personaggi sarà scombussolata. Beatrice, infatti, vorrà lasciare la casa di suo cognato e anche il lavoro al grande magazzino, ma Marta le chiederà di restare al Paradiso come contabile, in sostituzione di Luciano. Ci saranno cambiamenti anche per Silvia, che deciderà di lasciare Milano per andare a trovare Nicoletta a Parigi, ma prima si dedicherà alla festa di Carnevale per la parrocchia di Don Saverio.

Salvatore, dopo il matrimonio di Gabriella e Cosimo, dovrà voltare pagina, ma per lui ci saranno ancora problemi con Giuseppe, che deciderà di lasciare il lavoro.

Beatrice a disagio dopo il ritorno di Marta a casa di Vittorio: spoiler 15-19 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, dal 15 al 19 febbraio, raccontano che per Vittorio sarà una settimana molto piena. Dopo aver tradito Marta con Beatrice, i due ricorderanno i bei momenti trascorsi insieme, ma proprio mentre staranno riflettendo su quanto accaduto tra loro la sera precedente, Marta tornerà anticipatamente da New York. Ignara di tutto, la moglie di Vittorio riabbraccerà suo marito e conoscerà Pietro, con cui troverà subito una bella sintonia decisa a lasciare l'appartamento di Conti contrariamente al parere di suo figlio Pietro.

Beatrice, intanto, prenderà in considerazione la decisione di lasciare casa Conti. Secondo la donna, infatti, l'unico modo per risolvere la situazione sarà stare lontani il più possibile, magari anche lasciando il posto di lavoro. Marta, intanto, andrà a salutare anche Adelaide e Umberto, che saranno d'accordo sul non dirle niente in merito alla novità di Federico, anche se Silvia parlerà con la Contessa su come affrontare la situazione.

Pietro confiderà a Marta che sua madre e Vittorio si conoscevano da ragazzi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, per la settimana fino al 19 febbraio, rivelano che sia Vittorio che Beatrice soffriranno la difficile situazione venutasi a creare. Inoltre, per la donna ci sarà un forte imbarazzo nella convivenza forzata con Marta e si confiderà con il cognato.

Nel frattempo, la moglie di Vittorio verrà a sapere da Pietro che suo marito e la cognata si conoscevano sin da ragazzi e chiederà spiegazioni al dottor Conti, da cui si farà raccontare qualcosa di più sul loro passato. In ogni caso, la figlia di Umberto non sembrerà particolarmente infastidita dalla confidenza tra Vittorio e Beatrice tanto che, dopo un episodio in cui la cognata aiuterà Dora, sarà proprio Marta a chiedere alla mamma di Pietro di restare al Paradiso in qualità di contabile al posto di Luciano.

Intanto a casa Amato Salvatore si ritroverà a dover ricominciare da zero dopo il matrimonio tra Gabriella e Cosimo, ma il ragazzo dovrà fare i conti anche con i problemi in famiglia. Giuseppe, infatti, soffrirà parecchio per la mancanza di tempo da trascorrere con Agnese e dopo un litigio con il suo datore di lavoro deciderà di licenziarsi.

L'episodio provocherà ancora una volta la rabbia in Salvatore, che litigherà con suo padre.

Ancora litigi a casa Amato tra Salvatore e Giuseppe

A Il Paradiso delle signore ci saranno novità anche per Ludovica, che riuscirà a riconquistare la fiducia di Adelaide, tanto che la donna le concederà l'onore di organizzare un evento al Circolo, sostituendo Fiorenza Gramini. L'occasione farà gola al Mantovano, che approfitterà della posizione della signorina Brancia per farle pressione. Infine Silvia deciderà di andare a trovare Nicoletta, ma prima si dedicherà alla festa di Carnevale per la parrocchia di don Saverio e per l'evento coinvolgerà anche Vittorio Conti. La ricca settimana della soap di Rai 1 si concluderà con un altro colpo di scena: mentre Beatrice e Pietro lasceranno casa Conti, Marta riceverà una misteriosa telefonata che nasconderà il suo segreto.