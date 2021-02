Nella soap Beautiful, nel corso delle prossime puntate i telespettatori si ritroveranno di fronte al dramma di Hope che, come noto, crederà di aver ucciso Thomas facendolo cadere in una vasca piena di acido fluoridrico. Del corpo del ragazzo non vi sarà nessuna traccia e per questo Brooke cercherà di convincere la figlia a non confessare l'omicidio di Thomas. Hope ascolterà la madre o confesserà la verità a Ridge e alla polizia?

Beautiful spoiler: Hope convinta di aver ucciso Thomas vuole dirlo a Ridge

Le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 7 al 13 febbraio prossimo, terranno con il fiato sospeso i fan, desiderosi di conoscere cosa è accaduto in realtà a Thomas.

Il giovane sarà davvero morto? Hope Logan sembrerà esserne certa, visto che il corpo del ragazzo non sarà riaffiorato dalla vasca dopo la caduta. La figlia di Brooke sarà in preda ai sensi di colpa, tanto che vorrà confessare subito la verità a Ridge. Quest'ultimo intanto, ignaro di cosa sia accaduto al figlio, sarà preoccupato per il fatto di non avere sue notizie e scoprirà che Thomas la sera precedente ha firmato i documenti per la custodia congiunta di Douglas.

Beautiful, trame 7-13 febbraio: Ridge alla disperata ricerca di Thomas

Nel corso dei prossimi episodi Brooke cercherà di prendere tempo e cercherà di capire dalla figlia se vi sia la possibilità che Thomas possa essersi salvato. Hope le spiegherà che l'acido fluoridrico è una sostanza in grado di dissolvere un corpo e per questo sarà certa che il ragazzo sia morto.

Brooke a questo punto, suggerirà a Hope di non fare mosse azzardate, visto che, a quanto sembra, l'acido avrà cancellato ogni prova dell'omicidio. Ridge invece, sarà sempre più preoccupato per la mancanza di notizie di Thomas e lo cercherà in tutti i modi senza risultati. Anche Steffy cercherà di mettersi in contatto con il fratello, ma inutilmente.

Thomas sembrerà essere svanito nel nulla.

Beautiful, anticipazioni al 13 febbraio: Hope vuole costituirsi alla polizia per il possibile omicidio di Thomas

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Beautiful, proprio Ridge parlerà di Thomas con Hope e Brooke, non immaginando di certo cosa nascondono le due donne. Si verrà poi a sapere che la cisterna sarà stata svuotata dall'acido fluoridrico, senza nessun segno di Thomas.

A questo punto, la teoria di Brooke secondo la quale la sostanza avrebbe cancellato ogni traccia del delitto, sembrerebbe essere confermata. Nonostante ciò, Hope sarà sempre più devastata e continuerà a pensare che la cosa migliore sia andare alla polizia per costituirsi. Sarà sul finale della settimana, che i telespettatori vedranno ricomparire Thomas, anche se non è dato sapere se in realtà sia vivo o si tratti solo di un sogno. Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.