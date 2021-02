In Beautiful, Zoe Buckingam sarà presto riassunta come modella alla Forrester Creations. La giovane tornerà al suo vecchio lavoro dopo aver promesso a Steffy e Liam di spiare le mosse di Thomas. La CEO della Forrester e soprattutto Spencer, saranno convinti che Thomas stia facendo il doppio gioco e che non sia affatto cambiato come vuole far credere. Per questo metteranno in atto un piano per smascherarlo.

Beautiful spoiler Usa: Liam chiede a Zoe di spiare Thomas

Thomas è ancora un personaggio pericoloso? In Beautiful Liam sarà sicuro di sì, convinto che Forrester Jr stia macchinando nuovamente per riottenere Hope.

Il giovane Spencer confiderà i suoi sospetti a Steffy. I due scopriranno che Zoe è in contatto con Thomas e che starà vivendo nell'appartamento di Vinny. Parlando con la modella, Liam intuirà che potrebbe utilizzare il legame che la giovane ha con Thomas per smascherare il doppio gioco del padre di Douglas. Per questo, cercherà di coinvolgere Zoe nel suo piano e le chiederà di spiare le mosse di Thomas. In cambio, potrà riottenere il suo posto da modella alla Forrester Creations.

Beautiful, Zoe torna a lavorare alla Forrester grazie a Steffy e Liam

Dando uno sguardo alle prossime trame di Beautiful, Zoe accetterà di far parte del piano di Liam, il quale farà pressione su Steffy affinché riassuma Zoe alla Forrester. La CEO della Forrester sarà titubante, ma alla fine acconsentirà.

Ridge, Eric e tutti gli altri rimarranno stupiti quando verranno a sapere che Steffy avrà riassunto Zoe, mentre Hope sarà ancora alla ricerca di uno stilista per rilanciare la Hope For The Future. Ridge ed Eric, cercheranno di convincerla che sia Thomas la persona adatta, ma Hope non vorrà lavorare a stretto contatto con lui. Zoe e Thomas intanto, si avvicineranno sempre di più e il giovane cercherà di sfruttare Zoe per far ingelosire Hope, facendo in modo che Logan veda un bacio tra loro due.

L'interesse di Thomas per Zoe non sembrerà sincero, ma solo l'ennesimo espediente per riavere Hope.

Beautiful anticipazioni: Zoe continua a spiare Thomas

L'attrazione di Zoe per Thomas sembrerà mettere a rischio il piano di Liam e Steffy, ma la modella cercherà di rassicurarli. Nel frattempo, Forrester Jr continuerà con le sue macchinazioni, cercando di far credere a tutti di aver voltato pagina e di essere pronto ad andare avanti proprio con Zoe.

Il ragazzo organizzerà una cena romantica in ufficio per la modella, anche se il suo intento sarà quello di far ingelosire Hope, che ritiene la donna giusta per lui. Liam riuscirà a smascherare Thomas? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful.