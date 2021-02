Continua l'appuntamento settimanale con la soap americana Beautiful. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che le puntate che andranno in onda in Italia dal 14 al 20 febbraio 2021 saranno ricche di colpi di scena. Ridge e Brooke litigheranno a causa di Thomas e l'uomo lascerà il tetto coniugale. Ridge verrà immediatamente consolato da Shauna e i due si baceranno. Intanto Wyatt inizierà a nutrire dei sospetti su Sally quando la donna lo ha erroneamente chiamato con il nome del fratello. Il ragazzo quindi ripenserà al suo futuro accanto ad una donna che continuerà a tradirlo. Per questo motivo deciderà di tirarsi indietro dalla proposta di matrimonio alla giovane Spectra.

Anticipazioni Beautiful

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, in onda dal 14 al 20 febbraio 2021, Ridge sarà talmente afflitto e molto deluso per il comportamento di Brooke a tal punto da decidere di lasciarla. L'uomo cercherà qualcuno con cui sfogarsi e troverà in Shauna un valido sostegno. Ridge si confronterà con Fulton e racconterà alla donna del suo distacco con Brooke per colpa di Thomas. Sarà li che tra i due nascerà un'attrazione emotiva e faranno fatica a rimanere distanti. Nel frattempo Hope rivelerà a Liam di non aver chiamato la polizia dopo aver spinto Thomas nella vasca piena di acido, ma il compagno rimarrà particolarmente indifferente alle dichiarazioni della donna. Successivamente Brooke inizierà a sospettare che Shauna ci starà provando con Ridge, che nel frattempo avrà lasciato il tetto coniugale.

Intanto alla Forrester Creations Wyatt, Bill ed Emmy daranno il nuovo benvenuto in azienda a Liam.

Wyatt nutre dei sospetti su Sally

Durante le nuove puntate di Beautiful Wyatt nutrirà dei sospetti su Sally e inizierà a dubitare sulla scelta di sposarla. Shauna intanto non perderà tempo e bacerà Ridge ma verranno visti da Quinn che immediatamente ricorderà alla sua amica Fulton che Brooke sarà sempre presente nella vita di Ridge.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Shauna però non avrà intenzione di tornare sui suoi passi e farà di tutto per accalappiarsi l'uomo. Anche Eric verrà a conoscenza del rapporto tra il figlio e Shauna e inviterà Ridge a ragionare e cercare di non far soffrire Brooke. D'altra parte anche Eric si metterà nei panni di Ridge in quanto nemmeno lui è stato in passato un marito fedele. Intanto Bill discuterà con Liam su come assumere Sally in azienda, ma il ragazzo non si esprimerà dato che Sally è fidanzata con Wyatt.

La giovane Spectra però aveva commesso un errore: aveva chiamato Wyatt con il nome del fratello. Dunque il giovane Spencer per evitare di mandare a monte il matrimonio con un eventuale divorzio, si tirerà indietro dalla sua proposta di sposare Sally. Il giorno della vigilia del Ringraziamento Ridge litigherà con Brooke e passerà la giornata da Eric dove sarà presente anche Shauna. Intanto Thomas continuerà a dire a Steffy che un giorno lei tornerà con Liam e lui potrà nuovamente conquistare Hope. L'indomani Liam e Hope si prepareranno per il Giorno del Ringraziamento, molto felici per la nuova famiglia che hanno formato con Douglas e Beth. Malgrado ciò Liam non gradirà la presenza di Thomas in quanto lo considera pericoloso sia per il bambino che la moglie.