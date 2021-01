Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che prossimamente arriveranno su Canale 5 ci saranno nuove ostilità tra Hope e Steffy. Questa volta la Logan accuserà la stilista di essere andata a letto con Liam. Inoltre, Thomas approfitterà dei sentimenti che la sorella prova per lo Spencer per avere un'alleata nei suoi piani futuri.

Hope e Steffy litigheranno per Liam

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Hope ritroverà sua figlia, ma non si sarà ancora ripresa dal dolore provato. In particolare, la Logan era convinta che la neonata fosse morta, ma in realtà Beth era viva ed era stata affidata in adozione alla Forrester.

Successivamente quando tutta la verità è venuta fuori, Beth è tornata dai suoi genitori e la figlia di Ridge Forrester ci è rimasta malissimo, in quanto si era affezionata alla bambina. Allo stesso tempo però Logan non può accusare la stilista di quanto accaduto a Beth, in quanto anche lei è stata ingannata Flo. Logan accuserà la sorellastra per essere andata a letto con suo marito Liam Spencer. Quest'ultimo infatti si è lasciato andare ad una notte di passione con la sorella di Thomas Forrester, però i due si sono subito ripromessi di lasciarsi alle spalle l'accaduto.

Successivamente però la vicenda verrà a galla, in quanto Steffy scoprirà di essere incinta. La stilista avrà un dubbio sull'identità del padre del figlio che porta in grembo.

A causa di ciò, Hope verrà a sapere del tradimento del fratello di Wyatt e affronterà la sua sorellastra. La Forrester proverà a convincere la figlia di Brooke che si è trattato di un momento di debolezza, ma Hope farà pesanti accuse alla stilista.

Thomas si alleerà con sua sorella

In realtà il legame tra Steffy e Liam non si sarà mai spento del tutto.

Thomas noterà questa cosa e cercherà di approfittare dei sentimenti della sorella per avere un'alleata nei suoi piani futuri. Infatti, lo stilista farà leva sul punto debole di Steffy e le prometterà un'alleanza che potrebbe condurre entrambi ad avere ciò che desiderano. Il figlio di Ridge sarà convinto che Hope tornerà con lui per fare la madre del piccolo Douglas.

In questo modo, lo stilista farà anche in modo che sua sorella Steffy possa riprendersi Liam.

Non resta che aspettare la messa in onda in Italia dei nuovi episodi di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende della soap opera americana. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi durante il passaggio televisivo e volesse recuperarli, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.