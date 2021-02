Diletta Leotta e Can Yaman sono fidanzati oppure no? Un interrogativo che si è posto anche Fabio Fognini che ha commentato con un punto interrogativo lo scatto pubblicato dalla conduttrice sportiva su Instagram e che la ritrae insieme a Can Yaman vicino a un cavallo bianco. Se da una parte la nuova immagine sembra confermare il flirt, dall'altra continuano le indiscrezioni che sostengono che Can e Diletta non siano realmente una coppia, ma che il tutto sia solo una trovata di marketing.

Diletta e Can escono allo scoperto, nuova foto di coppia

Dopo settimane di silenzio Diletta Leotta e Can Yaman sembrano essere usciti allo scoperto.

Solo qualche giorno fa l'attore turco aveva rotto il silenzio sui social postando la prima foto di coppia che li ritraeva in un poligono e corredata dalla didascalia "coppia pericolosa". A distanza di qualche giorno è stata la conduttrice di Dazn a pubblicare un'altra immagine della coppia, in cui sono intenti ad accarezzare un cavallo bianco, in perfetta tenuta da cavallerizzi. Un ulteriore indizio che fa supporre che i due siano realmente fidanzati.

Can e Diletta Leotta, i sospetti sul flirt

Sarà proprio così o si tratta di un'abile strategia di marketing? Un quesito a cui non è possibile dare risposta. Molte indiscrezioni insinuano che i due non siamo in realtà fidanzati, ma che siano uniti da un rapporto d'affari. Si vocifera infatti che vi siano in ballo progetti lavorativi che porterebbero Diletta sulla tv turca.

Can Yaman, invece, vi sono progetti che lo porteranno in Italia nei prossimi mesi. Confermato, il ruolo da protagonista nella nuova serie per la tv Sandokan, prodotta da Lux Vide, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi. In attesa di vederlo nel ruolo che fu di Kabir Bedi, le fan lo stanno ammirando non solo nella soap DayDreamer, attualmente in onda su Canale 5, ma anche in alcuni spot pubblicitari insieme a Claudia Gerini.

Fabio Fognini commenta lo scatto di Can e Diletta: 'fidanzati?'

Fidanzati o no? Domanda che sta diventando il tormentone di queste settimane. Anche il tennista Fabio Fognini se l'è posta, commentando lo scatto pubblicato da Diletta Leotta con un: "Fidanzati?". Secondo alcuni rumor Can Yaman, attualmente impegnato con i preparativi per il personaggio di Sandokan, sarebbe stato raggiunto da Diletta.

I due avrebbero quindi trascorso qualche ora romantica insieme e in seguito la conduttrice avrebbe deciso di postare lo scatto di coppia. "C'era una volta" è la didascalia che Diletta ha allegato allo scatto pubblicato sui social e che fa supporre che la donna stia vivendo una vera favola d'amore. Tutto fa pensare che si tratti di una relazione importante e solo il tempo darà tutte le risposte.