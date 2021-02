Per Can Yaman è giunto il momento di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, la conduttrice sportiva Diletta Leotta. I due hanno tenuto banco per svariate settimane con i rumors legati alla loro presunta relazione sentimentale e in questi ultimi giorni Can ha scelto di fare chiarezza e di postare sul suo profilo Instagram il primo scatto di coppia con Diletta. Eppure non mancano i sospetti e i dubbi sui due giovani innamorati, tanto che qualcuno ipotizza che si tratta di un amore legato da meri interessi professionali.

'Coppia pericolosa' dice Can Yaman parlando della sua love story con Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can Yaman dopo essere finito sulle prime pagine di tutti i settimanali di Gossip, paparazzato in compagnia della bella conduttrice sportiva, ha deciso di postare sul suo profilo Instagram la prima foto ufficiale che lo vede al fianco della bella Diletta.

I due si sono fatti immortalare insieme al poligono e l'attore della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, ha parlato di "coppia pericolosa" come lui stesso ha scritto nella didascalia della foto Instagram.

Ipotesi interessi professionali per la nuova coppia Can-Diletta

Tuttavia sono ancora tantissimi coloro che hanno dei dubbi su questo amore, al punto che si fanno sempre più insistenti le voci che in realtà ad unire la coppia Can-Diletta ci sarebbero soltanto degli interessi professionali e quindi economici.

Il sospetto, quindi, è che non si tratterebbe di vero amore bensì di una sorta di "copertura" creata ad arte per portare nuova fortuna ad entrambi.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione nel corso delle prossime settimane e quali saranno i risvolti di questa love story che sta facendo impazzire e al tempo stesso sognare il pubblico, Can Yaman può ritenersi soddisfatto per un altro importante record conquistato in queste ultime ore.

È record di visualizzazioni streaming per DayDreamer con Can Yaman

La serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, in onda tutti i giorni su Canale 5, risulta essere il programma più visto in streaming della scorsa settimana con oltre 200 mila spettatori che hanno scelto di rivedere alcuni degli episodi trasmessi direttamente dal proprio tablet oppure dal cellulare, senza dover ricorrere per forza al televisore di casa.

Un grande successo per Can Yaman che, ad oggi, conferma di essere il nuovo "Re Mida" del piccolo schermo, in grado di appassionare milioni e milioni di spettatori con le sue tormentate vicende sentimentali che tengono banco nella serie tv turca, dove il fotografo Can Divit dovrà lottare con tutto se stesso per far trionfare il suo amore per la giovane Sanem Aydin.