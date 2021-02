Can Yaman esce finalmente allo scoperto e fa chiarezza sulla sua storia d'amore, chiacchieratissima, con Diletta Leotta. Nel corso delle ultime settimane non si è fatto altro che parlare del flirt tra l'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno e la bella conduttrice sportiva, volto di punta della piattaforma Dazn. I due hanno riempito pagine e pagine di settimanali con gli scatti delle loro fughe d'amore insieme per le strade della Capitale ma fino a questo momento non era mai arrivata la conferma ufficiale. A fare un po' di chiarezza questo pomeriggio ci ha pensato lo stesso Can con uno scatto apparso sul suo profilo Instagram.

La conferma di Can Yaman sulla storia d'amore con Diletta

L'attore della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno in onda con successo su Canale 5, ha pubblicato il primo scatto ufficiale che va a confermare i rumors di queste settimane sulla love story in corso tra lui e Diletta Leotta.

Nello scatto si vede Can in compagnia della conduttrice, felice e sorridente e come didascalia l'attore turco ha scelto la frase: "Coppia pericolosa".

E, così, dopo settimane di silenzi ecco che Can è uscito finalmente allo scoperto con la sua nuova fiamma: la conduttrice, infatti, pare che gli abbia rapito il cuore come testimoniato anche le diverse fughe d'amore che l'attore ha fatto in queste ultime settimane.

La scelta di Can Yaman per la prima foto su Instagram con Diletta: tolti i commenti

Tuttavia, per questo primo scatto ufficiale di coppia con Diletta Leotta, Can Yaman ha scelto di disattivare i commenti su Instagram. Questo vuol dire che le sue tantissime ammiratrici non potranno commentare la foto ed esprimere così il loro parere.

Probabilmente un modo per tutelare questa nuova storia d'amore, dato che in passato le fan di Can Yaman non sono state per niente tenere nei suoi confronti, alludendo al fatto che questo fosse soltanto un flirt legato ad interessi economici.

La reazione di Can, però, non si fece attendere e l'attore sbottò duramente contro tutti i detrattori scrivendo un messaggio breve ma conciso. "Sono solo fatti miei" scrisse Yaman in maniera del tutto eloquente sui social.

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta pronta per il Festival di Sanremo 2021?

Sta di fatto che dopo questa foto apparsa su Instagram, non ci sono più dubbi sulla loro love story.

Cosa succederà a questo punto?

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile approdo della coppia sul palco del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà dal 2 al 6 marzo in prime time su Rai 1. La trattativa andrà in porto per la coppia Can-Diletta? Lo scopriremo nelle prossime settimane.