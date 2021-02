La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco sul web e sui social dove sono tantissimi i fan che fanno il tifo per questa nuova chiacchieratissima coppia. Tanti i rumors che sono circolati in questi giorni sul loro conto e si è parlato anche di un possibile amore per interessi personali e professionali. Ebbene, a distanza di giorni da questi pettegolezzi, ecco che Diletta Leotta ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto con la prima dedica social fatta per il suo nuovo fidanzato Can.

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta non si nasconde più

Nel dettaglio, Diletta è ritornata di nuovo ad essere attiva su Instagram dopo un silenzio durato circa due settimane: il suo ultimo scatto, infatti, risaliva allo scorso 23 gennaio.

Per diversi giorni la conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn, ha preferito "restare in silenzio" e non ha proferito alcuna parola in merito al suo chiacchieratissimo flirt in corso con l'attore turco, star della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno.

La favola di Diletta Leotta con Can Yaman

Il 9 febbraio, però, Diletta ha deciso di non nascondersi più e lo ha fatto pubblicando sul suo profilo ufficiale Instagram il primo scatto di coppia che la ritrae al fianco di can yaman.

I due appaiono felici e sorridenti assieme mentre accarezzano un cavallo e nella didascalia del suo post social, Diletta ha scritto: "C'era una volta..." vale a dire l'incipit delle favole.

Una frase significativa, quindi, quella pubblicata sui social da Diletta che ormai non vuole più nascondere questa sua favola d'amore che sta vivendo al fianco dell'attore turco che ha fatto perdere la testa al pubblico di Canale 5 con la sua interpretazione di Can Divit nella serie tv DayDreamer.

Anche Can Yaman aveva fatto una dedica per Diletta: ma ci sono dubbi sul loro amore

La dedica social di Diletta arriva a distanza di pochi giorni fa dal primo post ufficiale di coppia che aveva giù pubblicato Can Yaman sul suo profilo Instagram. In quel caso l'attore turco scelse come frase per la didascalia, la seguente: "Coppia esplosiva".

Eppure, nonostante i due abbiano deciso di non nascondersi più, continuano a non mancare le critiche e i sospetti su questo amore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Si vocifera, infatti, che la loro unione sentimentale possa nascondere dei motivi legati principalmente alla sfera professionale di entrambi.

Di sicuro, il 2021, sarà ricco di impegni sia per Can che per Diletta. Lui, a breve, inizierà le riprese della nuova serie tv Sandokan, mentre Diletta è nel cast della seconda edizione di Celebrity Hunted, il reality show investigativo prodotto da Amazon Prime.