Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le puntate che verranno trasmesse dal 15 al 19 febbraio saranno dense di colpi di scena e culmineranno con un salto temporale di ben un anno. Yigit scatenerà la gelosia furiosa di Can e Sanem sembrerà dare più credito all'editore che al suo fidanzato. Ciò porterà i due protagonisti a dividersi ma nonostante il tempo e i disguidi, l'amore che lega i due protagonisti non morirà mai.

Can geloso del fratello di Polen

Le puntate di DayDreamer che andranno in onda da lunedì a 15 a venerdì 19 prendono il via dalla gelosia di Can nei riguardi di Yigit.

Il fotografo troverà una dedica in un libro che l'editore ha donato alla sua fidanzata e non ne sarà per nulla felice. Frattanto le cose non andranno bene neanche a CeyCey, il quale, a seguito di una richiesta di Huma, dovrà fare i conti con una sindrome di cui soffriva da piccolo e che sembrava ormai sconfitta.

Giungerà il giorno della festa di matrimonio di Emre e Leyla. Durante il party, Can, che ha cercato di scoprire qualcosa sul conto di Yigit, si scontrerà con l'editore certo che questi stia prendendo in giro Sanem con il solo scopo di circuirla. Il fratello di Polen dimostrerà, invece, che ha sempre detto la verità, ma Can non si arrenderà. Il fotografo, infatti, chiederà ad un suo amico di pubblicare il libro della Aydin, la quale però prenderà molto male l'intromissione di Can nel suo lavoro di scrittrice.

Sanem deciderà di pubblicare il suo diario segreto

Sanem avrà un blocco durante la stesura del suo romanzo ma poi avrà l'idea di pubblicare il suo diario segreto nel quale si racconta la sua storia d'amore con Can. Prima di procedere, però, la ragazza chiederà al fidanzato di leggere il testo per avere il permesso alla pubblicazione visto che si parla anche di lui.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can prenderà il diario e si recherà al rifugio per leggerlo in tranquillità, mentre CeyCey proverà, a modo suo, a trovare alcune informazioni che possano screditare Yigit.

L'editore insisterà con Sanem affinché possa riavere il suo diario. Così la ragazza, accompagnata proprio da Yigit, andrà al capanno del fidanzato. Il fratello di Polen affermerà che i tempi per poter pubblicare il romanzo sono agli sgoccioli per cui occorre recuperare il diario, sebbene Sanem sia ancora dell'idea di dover ottenere prima il consenso di Can.

Qualcosa, però, andrà per il vero sbagliato e gli avvenimenti porteranno il fotografo a lasciare per un anno intero Istanbul. Ci sarà dunque un salto di dodici mesi nella storyline di DayDreamer, periodo dopo il quali Can e Sanem, profondamente cambiati, si incontreranno di nuovo. L'unica cosa invariata sarà il sentimento che li lega.