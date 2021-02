La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco sul web, sui giornali e in televisione. Le ultime news rivelano che i due starebbero pensando di compiere un passo molto importante per il loro futuro insieme, ossia intraprendere la convivenza. Recentemente, infatti, l'attore turco è stato paparazzato in compagnia della mamma della sua bella fidanzata, mentre andava in giro per la Capitale a cercare quelle che potevano essere future case dove iniziare ufficialmente la favola d'amore con Diletta. Nel frattempo, però, non mancano le critiche e i dubbi sul loro amore anche se, secondo i bene informati, la conduttrice sportiva sarebbe "pazza di gioia".

È amore tra Can Yaman e Diletta Leotta: sarebbe in arrivo la convivenza

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta Leotta a distanza di un mese dalle prime foto apparse sui giornali in cui vennero paparazzati assieme, sembrerebbero pronti a compiere il passo della convivenza e quindi a ritrovarsi a vivere sotto lo stesso tetto, come una coppia a tutti gli effetti.

Si vocifera, infatti, che i due potrebbero trasferirsi a Roma dove ben presto Can Yaman dovrà stabilirsi per iniziare le riprese della serie tv Sandokan, uno dei titoli più attesi della prossima stagione televisiva che lo vedrà protagonista assoluto in quel ruolo che negli anni '70 è stato di Kabir Bedi.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni sulla coppia, i due starebbero cercando casa in zona Piazza Navona, in pieno centro a Roma.

'È innamorata pazza di Can' sostengono i bene informati su Diletta Leotta

In attesa di scoprire se questa convivenza inizierà per davvero oppure no, i bene informati raccontano che Diletta Leotta sarebbe al settimo cielo per questa relazione.

"È innamorata pazza del neo-fidanzato", sostiene chi conosce Diletta Leotta che, nei giorni scorsi, non ha risparmiato dei post sentimentali su Instagram per il suo amato Can.

Un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia che si trova al centro dei riflettori mediatici e che potrebbe offrire ancora un bel po' di colpi di scena nel corso delle prossime settimane.

I dubbi sulla love story tra Can e Diletta Leotta

Eppure non mancano i dubbi e le perplessità su questo amore. In molti, infatti, ritengono che tutti questi avvenimenti nel giro di un mese sarebbero un po' eccessivi, ecco perché si insinua la possibilità che in realtà il loro sia un amore artefatto e "costruito a tavolino".

Per il momento, però, Can e Diletta preferiscono andare avanti per la loro strada incuranti delle polemiche e delle critiche. Faranno chiarezza nelle prossime settimane, rispondendo ai vari detrattori? Vi terremo aggiornati.