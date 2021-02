La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco sul web e sui giornali di Gossip. I due ormai hanno reso noto il loro amore dopo aver pubblicato una serie di scatti sui social che toglierebbero ogni minimo dubbio sul loro sentimento. Ormai, infatti, sembra chiaro che tra l'attore turco della serie tv DayDreamer e la conduttrice sportiva si sia accesa la fiamma della passione e, stando alle ultimissime riportate dal settimanale "Chi", presto potrebbe arrivare anche la fatidica convivenza per la coppia più chiacchierata e seguita del momento.

Can Yaman e Diletta Leotta: arriva il gioiello

Nel dettaglio, infatti, il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che per San Valentino l'attore turco ha regalato alla sua amata Diletta un gioiello e per l'occasione sembra abbia scelto di farsi consigliare dalla madre di lei.

Can Yaman, infatti, è stato beccato in giro per le strade di Roma in compagnia della mamma della conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn. I due sono entrati all'interno di una famosa gioielleria della Capitale, dove Can avrebbe fatto questo importante acquisto per la sua amata.

Ma c'è dell'altro: subito dopo aver comprato il gioiello, Can e la suocera sono andati a vedere due appartamenti nella Capitale.

L'attore Can Yaman beccato in giro con la madre di Diletta

A quanto pare, infatti, tra la star di DayDreamer e la conduttrice sportiva c'è aria di convivenza: presto i due potrebbero ritrovarsi a condividere lo stesso tetto, complice anche il fatto che Can si trasferirà per un po' di tempo in Italia per iniziare le riprese della serie tv Sandokan, prodotta da Lux Vide.

Insomma sembrerebbe proprio che i rumors riguardanti il fatto che la love story tra Can e Diletta fosse architettata a tavolino per finire sui giornali non sarebbero affatto fondati e che tra i due giovani protagonisti del gossip del momento sia realmente vero amore.

L'aereo 'Diletta mi vuoi sposare?' che fa impazzire i fan

Nel frattempo, sta facendo molto discutere un aereo che per tutta la giornata del 16 febbraio ha sorvolato il cielo della Capitale, con la scritta: "Diletta mi vuoi sposare?

Ti amo. Can". A quanto pare, infatti, potrebbe essere proprio una dedica d'amore speciale fatta dall'attore turco per la sua nuova fidanzata che gli avrebbe fatto perdere la testa.

Possibile che Can e Diletta decidano di affrettare i tempi e di convolare a nozze prima del previsto? In attesa di scoprire quali saranno i prossimi risvolti legati alla coppia del momento, Yaman si appresta a debuttare nel cast della fiction Che Dio ci aiuti 6. L'attore turco sarà la guest star dell'ultima puntata e vestirà i panni di un aitante barista.