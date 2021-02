Gemma Galgani sembra non avere alcuna intenzione di coltivare un rapporto d'amicizia con Giorgio, il toscano che ha amato negli studi di U&D qualche anno fa. Questo è quello che si evince dall'intervista che la dama ha rilasciato a una rivista di Gossip ultimamente, ovvero dopo aver letto le cose poco carine che l'ex fidanzato ha detto sul suo conto. La protagonista del Trono Over, infatti, ha apostrofato Manetti con termini poco gratificanti e gli ha consigliato di non parlare più di lei e della loro relazione con i giornalisti.

I commenti sull'ex cavaliere di U&D

Dopo che Giorgio ha rilasciato varie interviste sulla sua partecipazione più che decennale a U&D e sulle vicende amorose nelle quali incappa, Gemma ha deciso di rispondergli a muso duro e soprattutto con la stessa moneta.

Un settimanale di gossip, infatti, ha chiesto alla protagonista del Trono Over di commentare gli attacchi che Manetti le fa costantemente tramite la carta stampata, e lei ha accettato di esporsi per difendere la sua persona e le scelte che fa in fatto di uomini.

Al giornalista che l'ha spronata a replicare alle frecciatine che le ha lanciato a distanza l'ex fidanzato, la Galgani ha fatto sapere: "Non capisco perché debba essere sempre così offensivo, non vede le cose lucidamente". La torinese si è anche chiesta il motivo per il quale il "gabbiano" la punzecchia ancora a distanza di molti anni dalla loro rottura, avvenuta per suo volere dopo aver realizzato che il sentimento d'amore che provava non fosse ricambiato al cento per cento.

Descrizione del 'gabbiano', ex protagonista di U&D

Quando ha provato ad analizzare il carattere del cavaliere col quale ha fatto coppia per circa otto mesi, Gemma ha tirato fuori aggettivi poco lusinghieri che sicuramente non faranno piacere al diretto interessato. "Lo vedo come un uomo superficiale, mi attacca e trova questa cosa gratificante", ha tuonato la "regina" del Trono Over nell'intervista.

Descrivendo Giorgio, il toscano che le ha fatto battere a lungo il cuore, la Galgani ha aggiunto: "È privo di contenuti al di là del suo aspetto solare. Rimane una persona mediocre". La dama di U&D, poi, ha dato una specie di consiglio a Manetti quando ha detto che preferirebbe non parlare più della loro tormentata relazione, una cosa che la torinese ha chiesto più volte in questi mesi.

Nessun nuovo amore per la 'regina' di U&D Over

"Vorrei che calasse il silenzio più totale su quello che è successo tra noi", ha concluso Gemma nel suo sfogo. Visto l'acceso botta e risposta, è ipotizzabile che Giorgio risponda alla ex sempre tramite un settimanale, uno dei tanti che lo contattano ancora oggi per avere qualche commento sul percorso della Galgani negli studi di U&D. In realtà, la torinese al momento è single: metabolizzata la delusione per la rottura voluta da Maurizio Guerci, la dama non ha ancora trovato un altro cavaliere in grado di rapirle il cuore. Le anticipazioni delle ultime puntate del dating-show che sono state registrate, fanno sapere che la 71enne ha rifiutato le avance di Cataldo, un signore che ha voluto mettere alla prova la sua serietà di donna.

Il corteggiamento pressante che ha ricevuto da questo nuovo spasimante non è bastato a far sciogliere Gemma, che ha deciso di chiudere questa frequentazione tra le polemiche. Gianni Sperti, infatti, ha criticato la protagonista del dating-show dicendo che avrebbe respinto le attenzioni del cavaliere soltanto perché non le è mai veramente piaciuto fisicamente.