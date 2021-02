Can Yaman continua a essere al centro dell'attenzione mediatica per la sua love story con Diletta Leotta. I due, dopo che per settimane non si è fatto altro che parlare del loro presunto flirt, hanno scelto di uscire allo scoperto e di ufficializzare sui loro account Instagram la loro relazione. Intanto Can Yaman, sempre dai suoi profili social, ha spiazzato i fan postando un breve video di quella che sembra essere una "fuga d'amore" fatta in piena notte dopo aver seguito in televisione la sua amata.

La 'fuga' in macchina di Can Yaman dopo aver seguito Diletta Leotta in tv

Nel dettaglio, durante la serata di ieri, Can Yaman ha postato su Instagram una storia dedicata alla sua fidanzata Diletta Leotta.

L'attore turco era seduto sul suo divano e stava seguendo in televisione Diletta, volto della piattaforma Dazn, impegnata nel racconto della partita di calcio tra Spezia e Milan. La star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno sembrerebbe proprio che non riesca a staccarsi dalla conduttrice sportiva che ha saputo far breccia nel suo cuore e, sebbene nel fine settimane siano "costretti" a stare lontani per gli impegni televisivi della Leotta, lui non perde occasione di seguirla sul piccolo schermo.

Poche ore dopo questo omaggio alla sua amata, Can Yaman ha pubblicato un'altra storia in cui lo si vede alla guida della sua Ferrari, in quella che sembra essere una sorta di "fuga" d'amore in piena notte.

'Buon San Valentino' scrive Can Yaman sui social

Nel video in questione l'attore di DayDreamer ha aggiunto anche la didascalia: "Buon San Valentino", incuriosendo ancora di più i tanti fan che lo seguono (otto milioni su Instagram). Possibile che Can abbia deciso di mettersi alla guida per correre dalla sua amata Diletta?

Un'ipotesi che non va esclusa, dato che ieri sera Diletta non si trovava a Roma ma a La Spezia per adempiere ai suoi impegni professionali con l'emittente Dazn.

Sicuramente questo San Valentino 2021 sarà speciale per la coppia Can-Diletta.

L'avvistamento di Can Yaman fuori una gioielleria

Si tratta della prima festa degli innamorati che i due trascorreranno assieme e, solo qualche giorno fa, l'attore turco è stato beccato all'uscita da una famosa gioielleria di Roma. Can Yaman teneva in mano un pacchetto e non si esclude che al suo interno possa essere contenuto un regalo per la sua Diletta in vista di San Valentino.

Sarà davvero così? Vedremo se ci saranno nuovi aggiornamenti della coppia sui social, dove ormai hanno scelto di condividere i momenti della loro relazione con i tantissimi fan che li seguono e supportano.