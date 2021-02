Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Un posto al sole", che da oltre 20 anni tiene compagnia a milioni di italiani dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio, Clara scoprirà che Alberto è stato visto insieme a Barbara e farà fatica a fidarsi dell'uomo. Inoltre Emil sarà arrestato e Thea chiederà a Niko di aiutare il fratello, mentre Roberto Ferri dovrà far fronte ad un incidente ai Cantieri e ad uno sciopero degli operai.

Patrizio e Vittorio fanno uno scherzo a Samuel

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà trasmessa lunedì 15 febbraio, Alberto sarà consapevole che qualcuno può averlo visto insieme a Barbara Filangieri e sarà preoccupato del fatto che Clara possa scoprire tutto.

Patrizio e Vittorio saranno arrivati ormai al limite della sopportazione, in quanto Samuel proseguirà a suonare imperterrito la chitarra. I due metteranno in atto un piano per fermarlo. Intanto Bice interverrà per porre fine ai dissapori tra Sasà e Bruno.

Nell'episodio di martedì 16 febbraio, Clara verrà a conoscenza di Alberto e Barbara e la donna romperà con lui, perché sarà stufa di sentire sempre menzogne da parte del Palladini. Quest'ultimo però la sorprenderà con un'offerta inattesa. Nel frattempo Diego sarà alle prese con la prima riunione al laboratorio presepiale insieme a Don Giuseppe. Il tutto si svolgerà sotto la supervisione di Ornella e Raffaele. Inoltre Vittorio e Patrizio organizzeranno uno scherzo a Samuel.

Gli operai scioperano

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 17 febbraio, la nuova linea editoriale imposta da Chiara, farà sentire Michele come un peso e questo potrebbe causare delle problematiche. Intanto Giulia apprenderà le bugie di Thea, mentre Alberto spererà che tra lui e Clara possa finalmente tornare un poco di tranquillità. La donna sarà restia a credere alle sue parole e pertanto per l'uomo non sarà facile.

Nella puntata di giovedì 18 febbraio, Thea rivelerà a Giulia di avere mentito al solo fine di proteggere Emil. Nel frattempo ai Cantieri succederà un incidente, che metterà Roberto in seria difficoltà. Gli operai invece manifesteranno il loro disappunto per il bonus mai corrisposto. In tutto questo Bianca capirà di avere una particolare propensione all'ecologia e farà in modo che pure Franco e Renato vengano sensibilizzati.

I due uomini però faranno fatica a starle dietro.

Emil viene arrestato

In base alle trame di venerdì 19 febbraio, Emil sarà posto in stato di fermo e Thea supplicherà Niko di non abbandonare suo fratello. Intanto Michele sarà alle prese con una decisione, dopo che Chiara ha fatto all'uomo una proposta inaspettata. Infine Bianca cercherà di far comprendere a Renato l'importanza della raccolta differenziata, mentre Franco proverà a capire i motivi degli strani comportamenti di Nunzio.