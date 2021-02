Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dei Gossip da alcune settimane, per via della loro frequentazione, venuta alla luce a inizio gennaio. Qualche giorno prima di San Valentino, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e sua suocera sono andati a vedere due attici nella capitale. Prima di visitare le due abitazioni, l'attore turco si è recato con la mamma della sua fidanzata, in una gioielleria del centro, per fare un regalo a Diletta per la festa degli innamorati.

Can Yaman cerca casa e visita due attici di Roma

Can Yaman, attualmente, sta lavorando in Italia e sta soggiornando in un hotel di lusso nel centro di Roma.

L'attore turco, però, da qualche settimana, sta cercando casa nella capitale. Per la ricerca dell'appartamento ideale nella città eterna, Can si sarebbe fatto aiutare dalla mamma di Diletta Leotta che, nella vita, è un architetto ed è esperta di home design. Oltre ad avere quindi avuto al fianco la signora Ofelia in qualità di suocera, Yaman potrebbe aver optato per l'aiuto della donna, per via della sua professione.

I due attici visitati da Can Yaman, con la mamma di Diletta Leotta

L'attore turco e Castorina sono andati a vedere due attici: uno nel quartiere Parioli e uno in centro, a pochi passi da piazza di Spagna. La scelta di Can Yaman di voler cercare un appartamento nel capoluogo laziale con la mamma di Diletta Leotta, potrebbe anche presagire una convivenza imminente con la sua fidanzata.

Il protagonista di Mr. Wrong è stato paparazzato affacciato ai balconi dei due attici, con un impermeabile e occhiali da sole. Prima di recarsi con la signora Ofelia nei due quartieri esclusivi della capitale, Yaman e Castorina sono andati in alcune gioiellerie.

Per San Valentino, Can Yaman sceglie di regalare un gioiello a Diletta Leotta

Per la ricorrenza della festa degli innamorati, Can Yaman avrebbe scelto di regalare alla sua fidanzata un gioiello e, come consigliera per l'acquisto, pare abbia avuto al suo fianco sua suocera.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la mamma di Diletta Leotta sono usciti insieme dall'hotel dove alloggia Can e si sono recati prima in via dei Condotti e poi sono andati in via Borgognona, alla ricerca del dono perfetto per la conduttrice di Dazn. La show girl, nel frattempo, annunciava, sul suo profilo Instagram, la sua partecipazione al reality Celebrity Hunted 2.

La presentatrice sportiva e Can Yaman hanno festeggiato San Valentino a Maiori, in Costiera Amalfitana e hanno condiviso uno scatto sui loro profili social. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se l'attore turco deciderà di prendere uno dei due attici visitati con la mamma della sua compagna.