Can Yaman è al centro del Gossip per via della frequentazione con Diletta Leotta. L'attore turco, nella giornata di giovedì 10 febbraio, è stato paparazzato all'uscita di una nota gioielleria di Roma con un pacchetto in mano. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si trova nella capitale, dove si sta allenando per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan, fra attività fisica in palestra e cavalcate al maneggio.

Can Yaman fuori da una gioielleria a Roma

Can Yaman è stato fotografato nella giornata del 10 febbraio, all'uscita di una famosa gioielleria nel centro di Roma. All'uscita del negozio c'erano paparazzi e fan che hanno immortalato l'attore.

Dallo scatto, diffuso sui social, sembrerebbe che Can abbia fatto un acquisto perché ha un pacchettino fra le mani. L'unica certezza è che il protagonista di Mr. Wrong, per l'occasione, ha indossato un soprabito marrone, scarpe nere, un paio di jeans, occhiali da sole e la mascherina. Sui social la foto è diventata virale e su Twittter lo scatto è stato condiviso da centinaia di utenti.

Can Yaman a Roma si allena per interpretare Sandokan

Durante la sua permanenza a Roma, Can Yaman si sta allenando per ricoprire al meglio il ruolo di Sandokan che, qualche decennio fa, era stato interpretato da Kabir Bedi. Attraverso il suo profilo social, l'attore turco rende partecipi i milioni di follower degli esercizi che fa in palestra. In aggiunta all'attività fisica, Yaman sta trascorrendo del tempo in un maneggio per cavalcare, come documentato in un post, pubblicato su Instagram.

La relazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e Diletta Leotta sembra procedere a gonfie vele, al punto che, qualche giorno fa, Can ha pubblicato la prima foto insieme alla conduttrice sportiva, mentre erano al poligono, inserendo la didascalia: ''Coppia pericolosa''.

La relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta

Diletta Leotta e Can Yaman hanno iniziato una frequentazione da qualche settimana.

La storia fra la show girl e l'attore turco, secondo indiscrezioni, sarebbe iniziata attraverso uno scambio di messaggi sui social. Inizialmente la coppia ha mantenuto segreta la relazione ma, all'inizio dell'anno, Can e Diletta sono stati paparazzati a cena in un hotel della capitale. Mentre Can si trova a Roma per i suoi progetti lavorativi, Diletta Leotta sta iniziando una nuova avventura professionale nel reality Celebrity Hunted 2 insieme a Myss Keta, Achille Lauro, Boss Doms, Vanessa Incontrada, Elodie e Stefano Accorsi.

Non resta che attendere ulteriori dettagli, riguardo all'ipotetico acquisto che Can Yaman potrebbe avere fatto nella gioielleria di Roma.