Non smette di mantenere vivo l’interesse dei telespettatori lo sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno. Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 24 febbraio 2021, dicono che Can Divit e Sanem Aydin, quando si incontreranno dopo un anno, saranno convinti di essere indifferenti l'una all’altro. Da una parte la talentuosa scrittrice si lamenterà con la sorella Leyla del comportamento freddo e distaccato del suo ex fidanzato. Il fotografo invece si sfogherà con il fratello Emre.

Remide, CeyCey e Deren intanto - per non far partire di nuovo Can - attueranno una messinscena, poiché gli faranno intendere che suo padre Aziz non sta bene.

DayDreamer, trama del 24 febbraio: Can riabbraccia il padre Aziz

Nella puntata della soap opera che verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 24 febbraio 2021, Can dopo aver avvisato il padre Aziz del suo imminente arrivo momentaneo a Istanbul per incontrarlo giungerà alla tenuta di Sanem. Il fotografo riabbraccerà il proprio genitore presso la nuova abitazione della sua ex fidanzata, ignaro della verità, ovvero del fatto che la stessa ragazza insieme a CeyCey, Muzaffer e suo padre sono i soci della Fikri Harika. I nuovi proprietari dell' agenzia pubblicitaria e Deren saranno felici di rivedere il fotografo, che intanto non perderà tempo per chiedere ai suoi ex dipendenti come mai si trovino tutti lì.

Il primogenito di Divit quando apprenderà di trovarsi a casa di Sanem deciderà di andarsene, ma nell'istante in cui sarà in procinto di tornare nella sua barca si imbatterà proprio nella sua ex fidanzata: quest’ultima chiederà al fotografo per quale motivo è tornato in città.

Quando Can le dirà di essere in Turchia per il padre e di non sapere che lei fosse a Istanbul, Sanem oltre a chiedergli di fingere di non averla vista lo inviterà pure a tornare da dove è venuto.

Aziz finge di sentirsi male, Sanem e Can si sfogano con Leyla ed Emre

Non appena rientrerà a casa, la talentuosa scrittrice comunicherà ai suoi soci e amici CeyCey e Muzaffer che Can è in procinto di partire nuovamente.

A questo punto l’ex stagista della Fikri Harika non perderà tempo per raggiungere il suo ex capo, cercando di convincerlo a rimanere in città: per riuscire nel suo intento CeyCey farà credere al fotografo che suo padre Aziz ha avuto un malore.

Nel contempo Leyla ed Emre si incontreranno con una coppia di amici al ristorante e - oltre a raccontare di essere appena tornati da una vacanza - non nasconderanno di essere alla ricerca di un lavoro.

All’improvviso Leyla riceverà una telefonata da Sanem, invece Emre verrà chiamato dal fratello.

Sanem dirà alla sorella che Can si è dimenticata di lei, poiché non appena si sono rivisti non l’ha nemmeno guardata: la stessa cosa confesserà quest’ultimo al fratello. Inoltre Leyla ed Emre scopriranno che Aziz, dopo aver avuto un malessere improvviso, ha deciso di fermarsi presso la tenuta di Sanem.