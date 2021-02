Belen Rodriguez ha annunciato di essere in dolce attesa. Alcuni utenti, però, non si sono risparmiati dal lanciare frecciatine e hanno ironizzato sulla paternità del bambino. Stanca di essere bersagliata, la diretta interessata ha deciso di replicare in modo piccato a tutti i suoi detrattori.

Lo sfogo della modella

La più grande di casa Rodriguez, dopo avere annunciato di essere in dolce attesa, ha postato su Instagram una breve clip in cui mostra le sue rotondità. In poco tempo all'indirizzo di Belen sono arrivati moltissimi commenti: tra questi si sono espressi anche alcuni detrattori.

Scendendo nel dettaglio, un utente ha ironizzato sulla paternità del bambino: "Si sa già chi è il padre?".

La diretta interessata anziché glissare sull'accaduto ha replicato: "No, ho fatto l'inseminazione assistita, c....." Un altro utente ha pubblicato un commento piuttosto simile, ironizzando su chi fosse il papà del bebè. Belen ha commentato: "Ma io dico, pure davanti a una gravidanza si può essere così?".

Dopo essersi chiesta chi abbia dato un'educazione simile a queste persone, la showgirl ha aggiunto: "Spero che tu possa avere qualche persona con la testa apposto che ti possa rendere felice. Spruzzi veleno da tutti i pori".

Nelle ultime settimane Belen ha confermato di essere in dolce attesa. La diretta interessata ha confidato di non sapere ancora il sesso del nascituro, ma si dice sicura che sia una bambina. La showgirl ha spiegato di essere al settimo cielo per quanto accaduto, infine si è detta certa che il suo compagno Antonino Spinalbese sarà un papà perfetto.

Le parole di Spinalbese

Per la prima volta ha rilasciato un'intervista anche l'attuale compagno di Belen Rodriguez. Il giovane ha speso delle parole al miele per la showgirl sudamericana: "Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo". In un primo momento Antonino era titubante sul ruolo di papà, perché avendo avuto un'infanzia un po' complessa pensava di non essere all'altezza.

Oggi invece, il diretto interessato è convinto che sarà un papà perfetto: "Belen mi ha fatto credere nella famiglia". Spinalbese ha ammesso di non avere mai provato un amore così grande, mentre in merito a un ipotetico futuro matrimonio con Belen Rodriguez ha affermato: "Chiedo a Belen tutti i i giorni di sposarmi". Il giovane, tuttavia, è convinto che non serva un documento per sentirsi marito e moglie.