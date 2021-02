Grandi colpi di scena accadranno a DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con protagonista Can Yaman, l'attore turco che sta attualmente spopolando in Italia. La trama della puntata in programma il 17 febbraio su Canale 5 racconta che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) non riuscirà a finire il suo primo romanzo. Per questo motivo, la giovane proporrà la pubblicazione del suo diario segreto a Yigit. Una scelta, che spiazzerà l'editore, consapevole che all'interno dell'oggetto ci siano i segreti più intimi della scrittrice con Can Divit.

DayDreamer, puntata 17 febbraio: Can e Sanem si allontanano

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la puntata che sarà trasmessa mercoledì 17 febbraio dalle ore 16:40 su Canale 5 raccontano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Sanem attraverserà una crisi profonda. La ragazza, infatti, avrà sempre più dubbi sul prosieguo del rapporto con Can dopo averlo visto scontrarsi violentemente con Yigit in occasione delle nozze tra Emre e Leyla. Il maggiore dei Divit, infatti, compirà un passo falso, che porterà la scrittrice ad allontanarsi sempre di più da lui.

In seguito, il fotografo sottoporrà il manoscritto di Sanem ad un amico editore, che rimarrà molto colpito dalla abilità, tanto da volerla incontrare per stipulare con lei un contratto lavorativo. In pratica, Can organizzerà un incontro all'oscuro della fidanzata. Purtroppo l'iniziativa non sarà presa bene dalla minore delle Aydin, la quale non vorrà avere raccomandazioni da nessuno. Per tale ragione, la coppia avrà un confronto acceso, che lì dividerà ulteriormente.

La scrittrice propone la pubblicazione del suo diario a Yigit

Nel corso della puntata del 17 febbraio della serie tv, Yigit inviterà Sanem a ultimare le pagine del suo primo romanzo in quanto a fretta di inviarle al suo editore americano. Purtroppo la scrittrice sarà troppo distratta dai problemi con Can, tanto da non riuscire a scrivere niente. Per tale ragione, la minore delle Aydin deciderà di proporre all'editore straniero la pubblicazione del suo diario segreto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Una decisione, che colpirà Yigit, in quanto è consapevole dell'importanza che ha quell'oggetto per la figlia di Nihat. Proprio quest'ultima deciderà di consegnare il suo diario al fotografo per ottenere il suo nullaosta alla pubblicazione.

Nel frattempo Huma ascolterà di nascosto la conversazione tra Can e Sanem, in procinto di trasferirsi nella nuova abitazione.

Il fotografo, invece, deciderà di trascorrere la notte nel capanno, portando con sé il manoscritto della fidanzata. Una volta arrivato, il giovane non riuscirà a leggere le pagine in quanto gli provocheranno delle forti emozioni, visto che sono intrise della loro storia d'amore.