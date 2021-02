Nelle serie televisive, ma soprattutto nelle soap, è normale che non possano esserci sempre gli stessi personaggi. Perciò il cast, stagione dopo stagione, tende a cambiare con l'uscita di scena di alcuni e con l'arrivo di altri. Sta accadendo proprio questo ne Il Paradiso delle Signore 5, in cui sono giunti nuovi personaggi, mentre altri hanno detto "addio" alla celebre fiction di Rai1. Tv soap ha anticipato in anteprima che a marzo dovrebbero esserci delle new entry, tra cui un personaggio maschile interpretato da un attore molto conosciuto dal pubblico, scelto dopo un casting fatto dalla produzione nei mesi scorsi .Il nome, però, non è stato ancora svelato.

Al momento si tratta di un rumor che attende soltanto di essere reso ufficiale.

Rumor su Il Paradiso delle signore: a marzo in arrivo un nuovo personaggio maschile

I telespettatori che seguono assiduamente le vicende de Il Paradiso delle signore assistono periodicamente all'uscita di scena di alcuni personaggi. Specialmente nella lunga serialità, per garantire fluidità alla narrazione, è fondamentale rinnovare di tanto in tanto i protagonisti delle varie storyline. Dunque, per sopperire ai vuoti lasciati nel cast e per proporre al pubblico storie e intrecci inediti, stando ai rumors rilasciati sul web, al Paradiso ci saranno delle novità a partire da marzo. Si tratta di voci circolate in rete. Stando a quanto annunciato, dovrebbe arrivare un personaggio maschile che inciderà fortemente sulla stabilità del Paradiso.

L'attore che andrà ad interpretarlo pare sia un professionista stimato e conosciuto dal pubblico del daytime di Mediaset, che negli anni ha partecipato anche a delle fiction di successo andate in onda in prima serata.

Chi va e chi viene al Paradiso delle signore: le uscite di scena e i ritorni

Il pubblico appassionato delle storie de Il Paradiso delle signore hanno assistito recentemente alla partenza di due amati personaggi: Clelia Calligaris (Enrica Pintore) e Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano).

La capocommessa (in dolce attesa) e il contabile del grande magazzino hanno deciso di abbandonare Milano per salvaguardare la loro storia amore. Il legame che li unisce è stato oggetto delle malelingue della gente, poichè l'uomo è già sposato e negli anni '60 l'istituto del divorzio non era stato ancora introdotto nell'ordinamento italiano. Un po' meno recente è stato l'addio di personaggi come Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta (Federica Girardello), partiti alla volta di Parigi insieme alla piccola Margherita.

Si può dire lo stesso del personaggio di Roberta (Federica De Benedittis), che ha lasciato Milano e quindi il Paradiso per continuare gli studi a Bologna. Oltre alle partenze, nella soap ci sono stati anche i ritorni. Tra questi bisogna menzionare il rientro di Marta (Gloria Radulescu) da New York e il meno recente ritorno di Ludovica (Giulia Arena), due personaggi che non hanno ancora finito il loro percorso all'interno della soap.