Non si arresta l'ascesa di Can Yaman che continua ad essere il protagonista di svariate Serie TV sentimentali che fanno breccia nel cuore degli spettatori. Dopo DayDreamer - Le ali del sogno, attualmente in onda su Canale 5, Can Yaman si è cimentato nella nuova serie dal titolo Mr.Wrong che, tuttavia, non ha ottenuto il successo sperato in Turchia al punto da essere cancellata in anticipo dal palinsesto. Una decisione che non ha reso per nulla felice l'attore turco, il quale non ha nascostoil suo disappunto nei confronti dei "grandi capi" che hanno fatto questa scelta.

Cancellata Mr.Wrong per ascolti troppo bassi

Nel dettaglio, dopo gli ascolti decisamente poco entusiasmanti che Mr.Wrong ha ottenuto in patria, si è optato per la chiusura anticipata.

La produzione è stata sospesa e soprattutto è stato improvvisato un finale alternativo rispetto a quello previsto inizialmente dalle sceneggiature.

Una scelta che ha lasciato l'amaro in bocca a Can Yaman, che in una recente intervista non ha nascosto la sua delusione.

L'attore Can Yaman non ha gradito la sospensione di Mr.Wrong

"Perché Bay Yanlis (titolo originario di Mr.Wrong in Turchia) è stata cancellata? Lo si dovrebbe chiedere ai grandi capi" ha ammesso Can Yaman.

"Se dessi la mia risposta correrei il rischio di dire la cosa meno opportuna" ha proseguito ancora l'attore turco, decisamente adirato per il trattamento riservato a questa nuova serie tv.

In attesa di vedere in onda Mr.Wrong anche sugli schermi italiani, l'attore turco continua ad essere molto impegnato dal punto di vista lavorativo e, molto presto, sarà protagonista di due serie televisive che andranno in onda proprio nel nostro Paese.

Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman guest star dell'ultima puntata

Can Yaman, infatti, sarà la guest star dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fortunata serie tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci in onda al giovedì sera in tv.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'attore vestirà i panni di un'aitante barista che potrebbe far perdere la testa alla giovane Azzurra, la quale proprio quest'anno aveva deciso di abbandonare la sua "vecchia vita" per iniziare un percorso che l'avrebbe portata a prendere i voti per diventare suora.

La nuova serie tv con Can Yaman: sarà lui il nuovo Sandokan sul piccolo schermo

Al di là di questa apparizione in Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman sarà il super protagonista principale della serie tv Sandokan prodotta dalla Lux Vide, le cui riprese partiranno in estate.

Ispirata ai romanzi d'avventura di Emilio Salgari, la prima stagione sarà composta da otto episodi della durata di 50 minuti. Ancora da definire la rete su cui andrà in onda mentre nel cast è confermata la presenza di Luca Argentero, anche lui attore sex symbol che quest'anno ha stregato il pubblico italiano con la serie tv Doc - Nelle tue mani.