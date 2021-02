Prosegue il grande successo italiano di Can Yaman, l'attore turco che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la fortunatissima Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno. Complice il successo di ascolti registrato in questi mesi con la serie che narra le avventure della coppia Can-Sanem, in casa Mediaset si è scelto di acquistare i diritti della fiction Bay Yanlis che in Italia prenderà il nome di Mr. Wrong. Un prodotto già attesissimo dalle numerose fan italiane dell'attore che, questa volta, vestirà i panni di un noto ristoratore alla moda, bello e "donnaiolo".

Can Yaman debutta con Mr. Wrong: andrà in onda dopo DayDreamer

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Mr. Wrong rivelano che la serie partirà probabilmente al termine di DayDreamer - Le ali del sogno, attualmente in onda sia in daytime che in prima serata su Canale 5.

Così Mediaset continuerà a fare affidamento su Can Yaman, lanciando questo prodotto che ha tutte le carte in tavola per ottenere degli ottimi risultati d'ascolto.

Oltre alla presenza di Can, infatti, nel cast c'è anche Ozge Gurel, nota al pubblico di Canale 5 in quanto è stata la partner femminile dell'attore turco nella serie tv Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie trasmessa nel 2019 in Italia.

Mr. Wrong in Turchia è stata sospesa dopo il flop di ascolti

I due, quindi, torneranno nuovamente in coppia in questa serie che tuttavia in Turchia non ha ottenuto il successo di ascolti sperato.

I dati sono stati così bassi, al punto da spingere la produzione a chiudere prima il set e quindi a procedere con la sospensione anticipata.

Adesso, però, Mr. Wrong proverà a conquistare il pubblico italiano e, tenendo conto che Can è uno degli attori più amati del momento, c'è da scommettere che la serie possa diventare un grande successo proprio come è già successo con DayDreamer.

Le parole di Can Yaman sulla nuova serie tv Mr. Wrong

Parlando di questa sua nuova avventura professionale con Mr.Wrong, l'attore turco ha ammesso che in questa serie ha interpretato un personaggio che gli ha permesso di esprimersi liberamente, "senza essere schiacciato dalla sceneggiatura".

Questa volta Can sarà un aitante ristoratore di nome Ozgur, proprietario di un locale alla moda e amante della bella vita e delle donne.

Ozge Gurel, invece, vestirà i panni di Ezgi Inal, un'ingenua e giovane donna che si ritroverà delusa dall'amore. Come nuovo vicino di casa Ezgi avrà proprio il dongiovanni interpretato da Can Yaman. Riuscirà a resistere al suo fascino?

In attesa di vedere in onda questa nuova serie tv in Italia, Can Yaman si sta preparando al meglio ad affrontare la sfida di Sandokan: sarà lui la nuova "tigre della Malesia" in questa produzione internazionale, le cui riprese partiranno probabilmente la prossima estate.