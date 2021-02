Fine delle riprese per Che Dio ci aiuti 6, come testimoniato dal post pubblicato sulla pagina social ufficiale della serie tv di Rai 1, in cui non sono mancate le lacrime di suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Proprio l'attrice, dopo l'ultimo ciak ha ringraziato tutti e ha confessato di aver temuto di non farcela.

Che Dio ci aiuti, finite le riprese della sesta stagione

Dopo un lungo cammino iniziato l'estate scorsa, sono terminate le riprese della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction di successo prodotto da Luxe Vide per Rai 1. Per la prima volta, la serie ambientata ad Assisi, è andata in onda con le riprese ancora in corso di svolgimento.

In questi giorni infatti sono state girate le ultime scene che i telespettatori vedranno in tv il prossimo 11 marzo. La puntata finale infatti, non andrà in onda la prossima settimana, visto che il palinsesto Rai dal 2 al 6 marzo, sarà occupato dal Festival di Sanremo.

Elena Sofia in lacrime dopo l'ultimo ciak di Che Dio ci aiuti 6: 'Grazie a tutti'

Gli ultimi a lasciare il set di Che Dio ci aiuti 6 sono stati Gianmarco Saurino, Diana De Bufalo, Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. L'interprete di suor Angela in particolare, non è riuscita a trattenere le lacrime in occasione dell'ultimo ciak, come testimonia il video pubblicato sui social, in cui ringrazia tutti quanti per aver reso possibile portare a termine le riprese in un momento così delicato come quello della pandemia, che ha reso la vita sul set assai complicata.

L'attrice di suor Angela commossa confessa: 'Non pensavo di farcela'

Scendendo nel dettaglio, Elena Sofia Ricci dopo aver ringraziato tutto il cast ha confessato: ''Non pensavo di farcela''. Anche Diana Del Bufalo in queste ultime ore ha condiviso un video esclusivo del set della fiction di Rai 1, in cui appare insieme a Francesca Chillemi che, in Che Dio ci aiuti è Azzurra.

Grande attesa per scoprire quale sarà il destino di Monica e Azzurra nelle battute finali della serie, visto che il personaggio interpretato da Del Bufalo sarà alle prese con l'amore verso il suo ex Nico, mentre la vocazione di Azzurra sarà messa a dura prova. Dal video pubblicato, l'interprete di Azzurra appare ancora con gli abiti da novizia e ciò fa supporre che la giovane abbia scelto di prendere i voti.

Per quanto riguarda il personaggio di Monica non vi sono anticipazioni, anche se tutto fa pensare che dopo il ritorno di Edo qualcosa tra lei e Nico cambierà.

Che Dio ci aiuti 6, cosa succederà nella penultima puntata

In attesa del gran finale di stagione, giovedì 25 febbraio andrà in onda la nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, dove i telespettatori vedranno l'aggravarsi dello stato di salute di Primo. Il padre di suor Angela dovrà essere sottoposto ad un trapianto di rene e l'unico che potrebbe salvarlo sarà Erasmo. Il giovane però sembrerà riluttante all'idea di sottoporsi ai test di compatibilità e ciò non farà altro che alimentare i sospetti di suor Angela. Proprio il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, scoprirà un segreto sconcertante sul padre.