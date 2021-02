I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, a pochi giorni dalla finalissima di questa edizione, c'è una novità importante che riguarda i concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura all'interno della casa. Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata serale del Reality Show ha svelato al pubblico che la diretta non sarebbe stata più in diretta in tempo reale su Mediaset Extra, bensì in differita di diversi minuti, così da evitare che potessero verificarsi episodi spiacevoli come è accaduto in passato. Peccato, però, che numerosi fan del reality show si sono accorti che in questi giorni sono state tagliate diverse scene dal live e non l'hanno presa affatto bene.

Scene tagliate dal live del Grande Fratello Vip in tv

Nel dettaglio, Signorini aveva svelato al pubblico che la diretta 24 ore su 24 del GF Vip, sarebbe stata trasmessa in differita di qualche minuto per tutta l'ultima settimana di programmazione del reality show.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che i fan del reality show hanno notato dal live in onda in televisione, che alcune scene sono state tagliate dalla messa in onda televisiva.

L'esempio lampante è arrivato questa mattina: durante la diretta trasmessa su Mediaset Extra ad un certo punto è apparsa Rosalinda che stava lavando delle tazze vicino al lavandino della cucina.

Il caso Rosalinda e i dubbi sulla diretta del GF Vip in tv

Un secondo dopo, la stessa Rosalinda appariva seduta al tavolo, con lo sguardo rivolto proprio verso il lavandino.

Insomma la scena era quella di Rosalinda che seduta al tavolo stava guardando se stessa, che fino ad un secondo prima, era vicino al lavandino.

Immediata la reazione dei numerosi fan del GF Vip che seguono e commentano le vicende dei vari protagonisti sui social, i quali non l'hanno presa per niente bene questa decisione della produzione di mandare in onda la diretta in differita di alcuni minuti.

In questo "live" potete vedere Rosalinda seduta al tavolo che guarda Adua in cucina. #GFvip pic.twitter.com/BItepCSDLB — VIPERISSIMA trαsh 🐍 (@Viperissima_) February 24, 2021

I fan del GF Vip parlano di 'censura' dopo le scene tagliate dal live

Come se non bastasse, poi, gli evidenti tagli che sono stati fatti non fanno altro che acuire ancora di più i dubbi e le perplessità, al punto che in tanti hanno gridato alla "censura".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Evidentemente c'è stata una scena abbastanza lunga tagliata. Censura di frasi o discorsi che il GF Vip non vuole mandare in onda", ha scritto un telespettatore social del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Qualcun altro, invece, sostiene che questa sia una vera e propria "pagliacciata" e che tale scelta di tagliare le scene del live dalla casa, non farà bene alla trasmissione.

Eppure Signorini, ha già fatto sapere che questa pratica potrebbe essere adottata per le edizioni future del GF Vip.