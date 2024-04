Sheila Carter non resterà a lungo in carcere visto che Bill Spencer la farà scagionare ben presto da tutte le accuse. Per farlo non esiterà a ricattare Steffy, utilizzando quanto avvenuto anni prima con Taylor. Tra Bill e Sheila nascerà quello che sembra essere un vero sentimento e i due formeranno quindi la nuova diabolica coppia di Beautiful.

Bill ricatta Steffy per far scarcerare Sheila

Brutte notizie in arrivo per Steffy e Finn visto che Sheila Carter uscirà presto dal carcere. La dark lady infatti, potrà contare sull'appoggio di un alleato d'eccezione, ovvero Bill Spencer.

Il magnate infatti, dopo averla fatta arrestare, si prodigherà per farla uscire al più presto di prigione. Il padre di Liam e Wyatt avrà in mente un piano ben preciso e il tutto sarà più chiaro con il passare delle puntate. Bill sembrerà essere tornato ad essere l'uomo spietato e senza scrupoli di un tempo e sarà convinto che Sheila sia l'unica donna in grado di capirlo. Per questo la vorrà aiutare e per farlo non esiterà a ricattare Steffy. In sostanza, Bill dirà alla giovane Forrester che se lei e Finn testimonieranno contro Sheila in tribunale, lui denuncerà Taylor per avergli sparato qualche anno prima. A questo punto Steffy sarà davvero combattuta, visto che non vorrà che la madre finisca in prigione, pur volendo che Sheila paghi per i crimini commessi.

Sheila esce di prigione, lei e Bill sono una coppia

Le anticipazioni rivelano che Steffy e Finn alla fine decideranno di non procedere con le accuse contro Sheila. Dinnanzi al giudice non testimonierà no contro di lei e quindi Sheila verrà scagionata dalle accuse di aver attentato alle loro vite. Si verrà anche a sapere che Bill non avrà esitato a corrompere pure il giudice, proprio per essere certo che Sheila venisse scarcerata.

La dark lady quindi, tornerà in libertà e insieme a Bill si sistemerà a Villa Spencer. I due cominceranno a vivere insieme proprio come una coppia. Questo fatto sconvolgerà tutti quanti, in particolare Katie, che si precipiterà a casa dell'ex marito per cercare di farlo ragionare. Lui però non vorrà sentire ragioni e ribadirà che la sua vita da ora in poi sarà accanto a Sheila Carter.

Il punto sul personaggio di Sheila Carter

Sheila Carter, interpretata all'attrice Kimberlin Brown, continua a creare il caos nelle vicende di casa Forrester, a distanza di trent'anni dalla sua prima apparizione in Beautiful. È un personaggio che si è messo nei guai una infinità di volte e che ha più volte seminato il panico, visto che ha tentato di uccidere diversi personaggi.

Oltre al tentato omicidio di Steffy e Finn, avvenuto di recente, infatti ad esempio in passato ha cercato di uccidere anche Stephanie Forrester con delle pillole contenenti mercurio, ma ha anche rapito Ridge Forrester mentre era in luna di miele dopo uno dei tanti matrimoni con Brooke.