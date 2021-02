Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV Italiana Che Dio ci aiuti, che è giunta alla sesta stagione. In base alle trame dei due episodi in onda il 25 febbraio, il padre di Suor Angela verserà in condizioni critiche e necessiterà di un urgente trapianto di reni. Erasmo sarà perfettamente compatibile, ma la sua esitazione farà sorgere dei dubbi sulla sua onestà. Inoltre Azzurra terrà un segreto e farà in modo che Suor Costanza non ne venga a conoscenza.

Trame Che Dio ci aiuti nona puntata: in Convento torna Edo

Il 25 febbraio sarà trasmessa la nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti, serie tv di successo del giovedì sera di Rai 1.

In base alle trame del 17esimo episodio dal titolo "Non dire no", Suor Angela sarà seriamente preoccupata per il padre Primo, in quanto necessiterà al più presto di un trapianto di rene. In questa situazione l'unica persona che può intervenire per salvargli la vita è Erasmo, pienamente compatibile. Il ragazzo non sarà del tutto certo di compiere questo gesto e la sorella inizierà a dubitare seriamente sulla sua buona fede e onestà. Dal trailer mandato in onda su Rai 1, Erasmo parlerà con Monica e si mostrerà ancora più dubbioso nell'aiutare il padre.

Intanto Azzurra proseguirà nel suo piano di far diventare Monica madre di Penny, ma la dottoressa Giulietti sarà distratta dall'arrivo in Convento di Edo, il figlio di Luca. La bambina non potrà che essere gelosa di questa mancanza di attenzioni e lo esprimerà in maniera chiara.

La presenza del ragazzo porterà Nico e Monica a ripensare ai tempi passati in cui entrambi erano felicemente fidanzati [VIDEO].

Anticipazioni nona puntata 25 febbraio: Azzurra nasconde un segreto

Secondo le anticipazioni televisive del 18esimo episodio dal titolo "Tradimento", Primo potrà finalmente ricevere il trapianto di rene tanto importante per restare in vita e tutti saranno in attesa di buone notizie.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quando però l'uomo si troverà in sala operatoria a lottare, Suor Angela verrà a conoscenza di una verità sconvolgente. Intanto Azzurra nasconderà un segreto importante e si adopererà affinché Suor Costanza non scopra nulla. Inoltre Nico sarà totalmente impegnato in un nuovo caso legale, che vedrà coinvolta sua sorella Miriam.

Spoiler ultima puntata: fervono i preparativi del matrimonio di Nico e Ginevra

Giovedì 11 marzo andrà in onda l'ultima puntata della serie ambientata ad Assisi. Gli spoiler degli ultimi due episodi ci indicano che Suor Angela apprenderà la verità sul padre [VIDEO] e ragionerà se sia il caso di rivelarla a Erasmo. Intanto Carolina assumerà un atteggiamento strano e questo potrebbe essere collegato al suo misterioso passato. In tutto questo Azzurra si comporterà come una supersuora, mentre Suor Angela si convincerà del fatto che Erasmo stia nascondendo qualcosa. Infatti il ragazzo cercherà di portare avanti un piano. Infine si staranno ultimando i preparativi del matrimonio di Nico e Ginevra e fino alla fine ne sarà in dubbio la celebrazione.