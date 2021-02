Dopo tre lunghi mesi di assenza da Il Paradiso delle Signore è tornato il personaggio di Marta Guarnieri. Ricordiamo che, durante le prime puntate della stagione della soap in corso, Marta era partita per New York per frequentare un corso di fotografia. A interpretare questo ruolo, così amato dai fan della soap opera di Rai 1, è l'attrice Gloria Radulescu. La giovane attrice ha rilasciato un'intervista a Tv Serial per raccontare alcuni retroscena sul suo personaggio e per anticipare cosa accadrà nelle prossime puntate che andranno in onda sempre su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55.

’Ci saranno tanti colpi di scena’

Per prima cosa, Gloria Radulescu ha raccontato di essere stata entusiasta per il ritorno sul set del "Paradiso". Al suo rientro sul set è stata accolta a braccia aperte da tutti i suoi compagni di avventura, che non vedevano l'ora di riabbracciare la loro cara amica, oltre che collega. "Quello che ha fatto Marta al suo rientro è esattamente quello che ho fatto io quando sono tornata a Roma per girare le scene della soap". L'attrice, durante i tre mesi di assenza dal set, ha confidato di aver intrapreso, proprio come il personaggio di Marta, un viaggio e di aver raggiunto a Malta il suo compagno Daniele Di Benedetti. Qui però, a differenza di Marta, non ha studiato fotografia ma, in attesa di tornare a Roma, ha frequentato un corso di perfezionamento della lingua inglese.

Il personaggio di Gloria Radulescu, dopo il suo percorso a New York, appare più complesso e, allo stesso tempo, sembra nascondere un grande segreto che i fan non vedono l'ora di scoprire. Le dinamiche della storyline di questo personaggio (che vengono scritte in divenire dagli sceneggiatori) diventano sempre più sfaccettate. Gloria Radulescu, per questo motivo, per raccontare come si evolverà lo "pseudo-triangolo" tra lei, suo marito e Beatrice Conti (la cognata di Vittorio da poco rimasta vedova), senza rivelare spoiler, ha dichiarato che prossimamente si vedranno alcuni episodi che lasceranno tutti con il fiato sospeso.

In modo particolare, Gloria ha ribadito, così come aveva già anticipato qualche giorno fa sulle storie del suo profilo Instagram, che le puntate che andranno in onda a Pasqua saranno "ricche di emozioni e di colpi di scena" e che, da 1 a 10, sorprenderanno 11.

Il personaggio che stima della soap è Rocco

Gloria Radulescu infine ha raccontato di adorare la storia del personaggio di Rocco Amato, impersonato dall'attore Giancarlo Commare.

Dopo aver rivolto verso il suo collega parole di stima, Gloria Radulescu ha dichiarato che vorrebbe tanto vedere Rocco innamorato e con accanto una donna. "Certamente non lo vedrei con Irene, perché lei è abituata ad un altro tipo di uomo", ha concluso Gloria.