Prosegue l'appuntamento con Che Dio ci aiuti 6, la fiction in onda il giovedì in prima serata su Rai 1. La serie, giunta ormai alla sesta edizione, ha come protagonista principale Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Le anticipazioni rivelano che giovedì 11 marzo andrà in onda l'ultima puntata di questa sesta edizione. La messa in onda dell'episodio finale slitta di una settimana per lasciare spazio alla programmazione del Festival di Sanremo.

Dopo una stagione ricca di sorprese, nel finale di stagione non mancheranno i colpi di scena. Nico (Gianmarco Saurino) e Ginevra (Simonetta Columbu) si appresteranno a celebrare il loro matrimonio, mentre Monica (Diana Del Bufalo) continua a essere segretamente innamorata del suo ex.

Erasmo (Erasmo Genzini) continuerà ad avere atteggiamenti strani facendo insospettire sua sorella.

Che Dio ci aiuti: Can Yaman guest star

Nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti, prevista per giovedì 11 marzo, ci sarà spazio per una guest star. Si tratta dell'attore turco Can Yaman, protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, serie televisiva in onda su Canale 5. Gli spoiler annunciano che Yaman vestirà i panni del nuovo barista del convento. Non si sa se questo personaggio sarà semplicemente una comparsa, limitata alla sesta serie, o se possa ricomparire in un'eventuale settima stagione.

Che Dio ci aiuti: la scoperta sul padre di Suor Angela

Le anticipazioni svelano che nella puntata finale Suor Angela verrà a conoscenza dei segreti del padre.

Dopo aver scoperto la verità su Primo (Luigi Diberti), Rapetti deve decidere se raccontarla o meno a Erasmo. Tuttavia, la notizia non sconvolgerà per niente il ragazzo. Questo suo atteggiamento impassibile accenderà nuovamente dei sospetti in sua sorella Angela. La donna è sempre più convinta che Erasmo abbia qualcosa da nascondere. Anche questa volta l'intuito della suora non si sbaglia, il ragazzo sta orchestrando un piano ben preciso da mettere in atto.

Che Dio ci aiuti: Nico e Ginevra pronti al sì

Nel frattempo, Nico e Ginevra, dopo innumerevoli alti e bassi, sembrano pronti alle nozze. Proseguono i preparativi, e l'avvocato Santopaolo troverà in Monica una fedele confidente, nonostante la giovane sia ancora innamorata di lui. Ginevra sembra aver messo da parte i suoi reali sentimenti per Erasmo. Tuttavia, non mancheranno una serie di imprevisti che potrebbero mettere a rischio l'evento.

Carolina apparirà più strana del solito, e ciò potrebbe avere a che fare con un segreto relativo al suo passato. Azzurra (Francesca Chillemi) si sentirà una suora a tutti gli effetti, e troverà una soluzione per il futuro di Penny.