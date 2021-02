Dopo esserne stata una assoluta protagonista per mesi, Aurora Tropea ha deciso di lasciare U&D per motivi molto seri. In un post che ha pubblicato su Instagram nelle ultime ore, la dama ha spiegato le ragioni che l'hanno spinta ad abbandonare il dating-show e a rivolgersi agli avvocati: le cose che sono state dette ed insinuate in televisione sulla sua persona, sono a tal punto gravi che la romana ha chiesto aiuto alle autorità.

Lo sfogo di Aurora dopo l'addio a U&D

Dopo essere stata accusata di falsità e di vestire i panni di una "talpa" all'interno degli studi di U&D, Aurora ha deciso di lasciare il programma definitivamente.

Sono passate un po' di settimane dall'ultima apparizione della romana nel parterre del Trono Over, ma soltanto in queste ore sono state resi pubblici i motivi del suo addio al format che le ha dato popolarità in questi anni.

In un messaggio che ha pubblicato su Instagram la sera del 25 febbraio, Tropea ha scritto: "Rompo il silenzio dopo aver riflettuto a lungo su quanto è successo. Vorrei dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile tollerare".

Dopo aver ribadito la leggerezza che dovrebbe regalare una trasmissione come Uomini e donne, la dama ha aggiunto: "Ho accettato anche per rappresentare tante persone che alla mia età credono nell'amore e vogliono mettersi in gioco, accettando a volte giudizi contrari al proprio essere".

La spiegazione della dama di U&D Over

"In studio, come nella vita, le donne devono dare e pretendere rispetto", ha proseguito Aurora nello sfogo social col quale ha provato a spiegare perché non fa più parte del cast di U&D.

Dopo aver fatto riferimento ai tanti incresciosi episodi nei quali uomini vessano le donne con atteggiamenti da "macho", la romana ha aggiunto: "Il nostro compito, è impedire il ravvivarsi di comportamenti che rappresentano questo schema deprecabile".

Tropea, dunque, ha voluto fare qualcosa di concreto per opporsi agli attacchi a suo parere ingiusti che ha ricevuto davanti alle telecamere, come quando Giancarlo ha detto di essere in possesso di filmati un po' spinti sul suo conto, salvo poi fare un passo indietro quando la dama gli ha dato il permesso di mostrarli a tutti.

"Ho sottoposto i fatti alle autorità per non lasciar correre e sdoganare qualcosa di profondamente sbagliato", ha fatto sapere l'ex protagonista del Trono Over tramite il suo profilo Instagram.

Il controverso rapporto con Sperti, opinionista di U&D

Dopo aver ringraziato il suo avvocato e tutti i giornalisti che l'hanno difesa dopo quello che è andato in onda su Canale 5 (tra questi Selvaggia Lucarelli), Aurora ha promesso ai fan che continuerà a portare avanti questa "battaglia".

L'addio della Tropea a U&D, dunque, non è provvisorio: la romana ha deciso di abbandonare il dating-show Mediaset a quasi due anni dall'inizio della sua ricerca dell'anima gemella, che purtroppo non è andata a buon fine.

Oltre che con Giancarlo, la donna ha avuto un controverso rapporto con uno degli opinionisti del programma. Tutte le volte che Maria De Filippi la chiamava a centro studio, Aurora battibeccava con Gianni Sperti, che sembrava provare una vera e propria antipatia nei suoi confronti.

I due se ne sono dette di tutti i colori, arrivando ad attaccarsi anche sul personale. Il ritiro della romana dalla trasmissione, dunque, potrebbe aver fatto piacere al collega di Tina Cipollari, che non ha mai creduto nella sua buonafede e nella reale intenzione di trovare un compagno tra i tanti protagonisti del parterre maschile del Trono Over.