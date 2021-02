Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Che Dio ci aiuti, nell'ottava puntata della sesta stagione che andrà in onda questa sera giovedì 18 febbraio in prima serata su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero interessanti. Entrando nello specifico dell'ottavo appuntamento, Monica scoprirà di essere ancora molto innamorata di Nico che a sua volta sarà alle prese con i suoi guai sentimentali e utilizzerà il personaggio interpretato da Diana Del Bufalo solo come confidente per le sue pene d'amore. Intanto Ginevra dovrà fare chiarezza con i suoi sentimenti e così nel mentre deciderà di lasciare l'avvocato.

Inoltre in questa ottava puntata verranno mandati in onda il quindicesimo e il sedicesimo episodio che sono rispettivamente intitolati Chi è senza peccato? e Il regalo più bello.

Ginevra lascerà Nico senza spiegargli il motivo

Nel quindicesimo episodio della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, Ginevra tornerà nel convento degli Angeli di Assisi, però invece di correre dal suo amato Nico deciderà di porre fine alla loro relazione. Infatti l'ex novizia sarà ancora molto confusa e quindi deciderà di troncare il rapporto con l'avvocato, senza nemmeno dargli una spiegazione valida. Ovviamente però Nico non si arrenderà all'idea di perderla e così proverà in tutti i modi di capire il motivo per cui Ginevra sia arrivata a questa drastica decisione.

Nel frattempo Monica si accorgerà di provare ancora dei sentimenti molto forti nei confronti di Nico.

E quindi Azzurra e Penny aiuteranno la dottoressa a fare chiarezza con i suoi sentimenti. Nel mentre Suor Angela sarà impegnata con una seminarista.

Monica proverà a riconquistare Nico

Nel sedicesimo episodio invece Monica proverà a conquistare Nico, mentre Erasmo passerà del tempo insieme a suo padre Primo. Questa cosa farà molto felice la protagonista che allo stesso tempo si riscoprirà molto gelosa di lui.

Intanto Nico sarà alle prese con i sensi di colpa e la fine della relazione con Ginevra non lo farà dormire la notte, in quanto non riuscirà a capire il motivo per cui la ragazza abbia deciso di lasciarlo. L'avvocato quindi deciderà di sfogare le sue frustrazioni con Monica, senza sapere che quest'ultima è nuovamente innamorata di lui. La dottoressa proverà in tutti i modi a far capire a Nico di ciò che prova, per uscire dalla zona amicizia.

Allo stesso però anche Carolina si ritroverà a fare i conti con la sua coscienza, in quanto è stata molto scorretta con Ginevra.

Non ci resta che aspettare la messa in onda di questa sera per scoprire come andrà a finire tra Nico e Ginevra e soprattutto vedere se Monica riuscirà a far capire all'avvocato che è nuovamente innamorata di lui.