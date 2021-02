Secondo le ultime anticipazioni della sesta stagione della serie televisiva Che Dio ci aiuti, nella settimana puntata che andrà in onda questa sera giovedì 11 febbraio in prima serata su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena. Come già sappiamo, in questa stagione il convento degli Angeli si è trasferito ad Assisi, città natale della protagonista Suor Angela, nonché città in cui vive attualmente il padre. Proprio con quest'ultimo, la suora ha avuto tantissime difficoltà prima di poter riallacciare un rapporto interrotto negli anni.

Entrando nello specifico della settima puntata verranno trasmessi il tredicesimo e il quattordicesimo episodio rispettivamente intitolati Pensaci tu e Desideri.

In particolare, Ginevra si allontanerà dal convento per fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nel mentre Erasmo scoprirà tutta la verità sui suoi genitori e non riuscirà a perdonare Suor Angela.

Cena a quattro tra Nico, Ginevra, Monica ed Emiliano

Nel tredicesimo episodio in onda questa sera giovedì 11 febbraio, Suor Angela e suo padre proveranno a rintracciare Vanessa, la madre di Erasmo. Infatti i due prima di raccontare tutta la verità al ragazzo vogliono essere sicuri al 100%. Allo stesso tempo però, anche Erasmo si avvicinerà sempre di più alla verità e presto potrebbe scoprire l'identità di sua madre. Nel frattempo Azzurra proverà in tutti i modi possibili a far avvicinare Penelope a Monica, che però sarà distratta dalla sua relazione con lo psicologo Emiliano.

Intanto Nico organizzerà una cena a quattro con Ginevra, la sua ex Monica e l'attuale compagno Emiliano che porterà delle grandi sorprese.

Erasmo scoprirà tutta la verità sul suo passato

Invece nel quattordicesimo episodio Erasmo scoprirà tutta la verità sul suo passato e non vorrà più avere niente a che fare con Suor Angela. La suora dal canto suo proverà a riconciliarsi con il ragazzo che però non sarà pronto a perdonarla.

Nel frattempo Ginevra dovrà fare chiarezza su suoi sentimenti e quindi si allontanerà dal convento. Nel mentre Nico ed Erasmo saranno costretti ad una convivenza alquanto difficile.

Dove rivedere le precedenti puntate di Che Dio ci aiuti

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della sesta stagione di Che Dio ci aiuti per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti del convento degli Angeli di Assisi.

In particolare resterà da vedere se Erasmo riuscirà a perdonare Suor Angela dopo aver scoperto la verità sui suoi genitori. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai play.