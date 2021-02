Domenica 7 febbraio Barack Obama sarà ospite della trasmissione televisiva di Rai 3 "Che tempo che fa".

L’annuncio ufficiale arriva direttamente dai profili social del programma Rai: "Siamo onorati di comunicarvi che domenica, per la prima volta in esclusiva tv in Italia, Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' intervisterà il 44° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama", si legge nel post. "Vi aspettiamo, per questo straordinario appuntamento, domenica dalle 20 su Rai3".

Il collegamento con Barack Obama si va ad aggiungere alla lunga lista di ospiti internazionali di "Che tempo che fa", per citarne alcuni di questa edizione: la giovane ambientalista Greta Thunberg, il virologo Anthony Fauci, e superstar cinematografiche del calibro di George Clooney, Susan Sarandon e Jane Fonda.

Obama ospite da Fazio: le testimonianze di un ex presidente Usa

Un appuntamento storico per la televisione italiana, con il conduttore Fabio Fazio pronto a cogliere l’occasione per tornare sui fatti di Capitol Hill e raccogliere una testimonianza di spessore sull’insediamento di Joe Biden, al termine delle elezioni più discusse nella storia degli Usa.

Non mancheranno probabilmente riferimenti al presidente uscente, Donald Trump, a cui Barack Obama non ha mai risparmiato aspre critiche. Soltanto pochi mesi fa, nel pieno della campagna elettorale, aveva dichiarato pubblicamente quanto non fosse stato facile aprirgli le porte della Casa Bianca. Oppure, per rimanere in tema televisivo, quando ha definito la presidenza del suo successore un "reality-show", schierandosi apertamente a favore di Joe Biden, suo vicepresidente in entrambi i mandati, e di Kamala Harris.

Intervista in esclusiva al 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama: domenica 7 febbraio a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre 💥 pic.twitter.com/4KgrgllvMp — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 2, 2021

Le memorie presidenziali nel nuovo libro di Barack Obama

Non solo Donald Trump e Politica a stelle e strisce. Tra i temi che potrebbero essere affrontati assieme al Premio Nobel per la Pace 2009 ci sono anche i cambiamenti climatici, l’evoluzione della pandemia che sta affliggendo il globo e i vari scenari internazionali.

La situazione in Libia, per citare l’esempio che riguarda l’Italia più da vicino, viene ampiamente approfondita nel nuovo libro a firma di Barack Obama. "Una terra promessa", edito in Italia da Garzanti, contiene ricostruzioni e analisi sulle “Primavere Arabe”, gli intrecci diplomatici tra Gheddafi e l’amministrazione al tempo guidata da Hillary Clinton, ma anche riflessioni sull’operato dell’Europa di Sarkozy e Cameron.

"Una terra promessa" è il primo capitolo dei due libri annunciati come il memoriale presidenziale dell'ex presidente.

Domenica 7 febbraio, Barack Obama per la prima volta ospite sulle reti Rai

Gli spunti sicuramente non mancano. Quello che può essere definito l'esordio di Barack Obama nella televisione italiana aumenta l’aspettativa in vista della serata di domenica 7 febbraio. Il commento di Fabio Fazio? Un tweet che palesa tutto il suo entusiasmo: "Thank you Mr. President!!!".