Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la popolare telenovela turca DayDreamer - Le ali del sogno dal lunedì al venerdì. Nella puntata che verrà trasmessa l’8 febbraio 2021 nella consueta fascia oraria pomeridiana, il macellaio e modello Osman Isik (Ali Yağcı), quando tutti sapranno che lui e Leyla Aydin (Öznur Serçeler) non stanno più insieme, lascerà Istanbul.

Ayhan (Ceren Taşci) non prenderà per niente bene la scelta del fratello di partire, dopo essere stato ingaggiato da un noto regista in una serie televisiva.

DayDreamer, spoiler lunedì 8 febbraio: Osman parte

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nel corso dell’episodio in programmazione su Canale 5 lunedì 8 febbraio 2021 dalle ore 16:45 raccontano che Osman - dopo la fine della sua relazione sentimentale con Leyla - prenderà una drastica decisione.

L’ex macellaio diventato un modello prendendo parte a diverse campagne pubblicitarie della Fikri Harika farà sapere alla sua ex fidanzata di essere in procinto di partire, dopo aver accettato un’offerta di lavoro che gli consentirà di concentrarsi sulla sua promettente carriera di attore. Osman saluterà la sorella di Sanem, le augurerà di trovare qualcuno che sia in grado di amarla come lui, dicendole di prendersi cura di sé stessa e aggiungerà che il loro rapporto di amicizia durerà per sempre.

Ovviamente Ayhan non potrà che essere triste per la repentina partenza del fratello: la fanciulla inoltre rifiuterà l’approccio di CeyCey (Anıl Çelik) quando la inviterà a mangiare con lui. La migliore amica di Sanem dirà allo stagista dell’agenzia dei Divit di non avere più fiducia nell’amore, nonostante lo stesso cercherà di rassicurarla, dicendole che tra di loro non succederà ciò che è accaduto ad Osman e Leyla.

A questo punto Ayhan chiederà a CeyCey di darle un po’ di tempo per poter ritrovare sé stessa.

Muzaffer corteggia Guliz, CeyCey pressato nuovamente dalla nonna

Invece Leyla Aydin ed Emre (Birand Tunca) mentre si troveranno a tavola si lanceranno degli sguardi inequivocabili. Il fratello di Can e Leyla sembreranno ritrovare l’intesa di un tempo, non appena troveranno un momento per parlare appartati.

Emre e la sua ex segretaria ribadiranno di essere ancora innamorati l’uno dell’altra: in tale circostanza però la figlia maggiore degli Aydin si mostrerà timorosa per il futuro, anche se il suo amato non perderà tempo per rassicurarla.

Intanto i telespettatori assisteranno al corteggiamento di Muzaffer (Cihan Ercan) a Guliz (Sibel Şişman), e a una nuova conversazione telefonica di CeyCey con la nonna, che continuerà a pressare il nipote per farlo sposare.