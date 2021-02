Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio su Rete 4 alle 19:35, Amelie e Tim saranno sempre più vicini: i due cederanno alla passione e finiranno a letto insieme. Nel frattempo al Fürstenhof arriverà Cornelia Holle, una vecchia amica di Robert, e non appena Vanessa verrà a scoprire che la donna intende lavorare presso l'hotel, cercherà subito di farle cambiare idea. Successivamente Dirk nasconderà nella tasca della giacca di Steffen una particolare lettera, nella quale confesserà tutta la verità.

Spoiler Tempesta d'amore: Steffen incolpa Tim dell'incidente di Linda

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dall'8 al 12 febbraio, Steffen incolperà Tim dell'incidente accaduto a Linda, ma Franzi difenderà subito il giovane, quindi con il suo comportamento farà infuriare ancora di più Baumgartner.

Nel frattempo Michael prescriverà a Linda il riposo assoluto, intanto Dirk sarà assai sollevato, poiché la donna sembrerà aver dimenticato ciò che ha visto, dopo esser stata colpita.

Più tardi al Fürstenhof arriverà Cornelia Holle, una vecchia conoscenza di Robert, la donna sarà in cerca di lavoro e proverà a essere assunta presso l'hotel come governante. Non appena Vanessa Sonnbichler scoprirà le intenzioni della donna, penserà di scoraggiarla, così comincerà a parlare male del Fürstenhof con la nuova arrivata, dipingendo l'hotel come un posto di dubbia fama.

Franzi sorprende Tim e Amelie in atteggiamenti intimi

Franzi entrerà in casa e sorprenderà Tim e Amelie che stanno per baciarsi, mentre Ariane cercherà di convincere Lucy a licenziarsi. In seguito Karl sarà impegnato con una paziente, con la quale parlerà di un intervento di mastoplastica, ma la conversazione sarà interrotta da una donna, Rosalie, la quale sosterrà che Karl ha eseguito in passato una rinoplastica a una famosa cuoca, la quale dopo l'operazione non è più riuscita a sentire gli odori.

Intanto Alfons dirà a Hildegard di rimandare il loro viaggio, così la donna confesserà di non aver mai preso le ferie e che in realtà non intende neanche chiederle.

Successivamente Rosalie incontrerà Michael al bar e sarà assai meravigliata nel vedere l'uomo con un brutto aspetto, così penserà subito di poterlo aiutare a stare meglio.

Robert incontra Cornelia

Robert incontrerà Cornelia e non appena vedrà la donna la riconoscerà subito, poi l'uomo sarà assai curioso dei sentimenti che prova la sua ex fidanzata, così chiederà a Vanessa se è davvero innamorata di lui. La giovane Soonbichler deciderà di mentire al suo amato, per evitare ulteriori problemi e gli dirà di non essere innamorata di lui, bensì di Paul. Vanessa vorrà essere credibile agli occhi di Robert, così comincerà a sedurre il Lindbergh, ma il suo atteggiamento sarà notato subito da Michelle, la quale intimerà alla donna di stare lontana dal suo fidanzato. In seguito Lucy verrà contattata da un'agenzia per una campagna pubblicitaria, ma avrà paura di non farcela senza l'aiuto di Bela.

Dirk, intanto, farà un movimento involontario durante il sonno, ma il suo gesto farà capire a Linda che André aveva sempre avuto ragione.

Sarà così che Linda smaschererà il suo ex marito, ma deciderà di non farne parola con nessuno, nemmeno con Steffen.

Tim e Amelie cedono alla passione

Tim e Amelie saranno sempre più vicini e finiranno a letto insieme. Intanto Ariane scoprirà che Cornelia vorrebbe ottenere la certificazione bio per il Fürstenhof, così deciderà di sfruttare l'occasione per compromettere l'hotel ancora di più.

Più tardi Lucy confesserà a Bela di non sentirsi più in grado di rilevare l'agenzia e chiederà all'uomo di farlo al posto suo. Subito dopo Moser, spinto da Hildegard, accetterà la proposta della donna. Infine, Dirk nasconderà nella tasca della giacca di Steffen una lettera, nella quale gli racconterà tutta la verità.