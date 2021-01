Il Paradiso delle Signore continua a far emozionare i telespettatori. Nel corso dell’episodio che andrà in onda il 5 febbraio, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) troverà il coraggio di essere sincero con la sua ex fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) dicendole di non voler rinunciare per alcuna ragione a riaverla al proprio fianco.

Clelia Calligaris (Enrica Pintore) invece, sempre più turbata dai pettegolezzi e dalle offese a suo carico, sarà in procinto di lasciare il suo passato alle spalle in modo definitivo. Gli spoiler rivelano che la storica capo commessa, proprio quando sarà pronta ad abbandonare il capoluogo lombardo con il figlio Carletto, farà un passo indietro grazie a un gesto inatteso di Silvia Cattaneo (Marta Richeldi), che stravolgerà la situazione a quanto pare in positivo.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 5 febbraio: Clelia e Luciano sconvolti

Neanche ciò che succederà nell’ottantesima puntata in programma su Rai Uno venerdì 5 febbraio deluderà i telespettatori. Innanzitutto, dalle anticipazioni si evince che Clelia e Luciano rimarranno sconvolti dopo aver visto sui muri esterni del grande magazzino delle scritte offensive a loro indirizzate. In effetti i fogli in questione verranno messi appositamente per infangare la reputazione del ragioniere Cattaneo e della storica capo commessa. Il marito di Silvia, dopo aver sospettato che l’accaduto sia opera di Maria Grazia Vettorazzo, non perderà tempo per affrontarla.

Intanto Vittorio (Alessandro Tersigni) cercherà di allentare la tensione che dilagherà in tutto il paradiso, spostando l’attenzione dei dipendenti e dei clienti sull’idea che ha avuto per San Valentino grazie alla cognata Beatrice (Caterina Bertone).

Salvatore non vuole rinunciare a Gabriella, il gesto inaspettato di Silvia

Ci sarà un’evoluzione per la festa degli innamorati, poiché la panchina dell’amore non sarà più il set per consentire alle coppie di farsi fotografare al paradiso come previsto: i fidanzati dovranno raccontare la propria storia attraverso un registratore. Successivamente Salvatore ribadirà a Gabriella di non avere alcuna intenzione di arrendersi.

Intanto Clelia arriverà a prendere la decisione definitiva: la donna sarà pronta più che mai a lasciare il capoluogo lombardo in segreto con il figlio Carlo, proprio per proteggere il bambino ancora vittima di bullismo. Nell'istante in cui la storica capo commessa si preparerà a fuggire accadrà qualcosa di inaspettato per merito dell’intervento di Silvia.

Infine tutti i componenti della famiglia Cattaneo faranno un brindisi per un nuovo inizio.