Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno delle novità importanti legate al percorso sentimentale della coppia composta da Emre e Leyla. I due, infatti, riusciranno a coronare il loro grande sogno d'amore ma poi dovranno fare i conti con delle pesanti accuse che verranno mosse dai genitori della ragazza nei confronti del giovane Divit. In particolar modo, Emre verrà accusato di aver tradito sua moglie e si ritroverà così nei guai.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Emre nei guai

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, infatti, raccontano che dopo la partenza improvvisa di Can e in seguito al fallimento dell'agenzia fotografica, Emre e Leyla si ritroveranno senza lavoro e senza soldi.

La coppia, quindi, sarà costretta a chiedere ospitalità ai genitori della ragazza, che non si tireranno indietro.

Settimana dopo settimana, però, la convivenza si farà sempre più complicata e, come se non bastasse, Mevbike comincerà ad avere il sospetto che Emre tradisca sua figlia. Tutto partirà nel momento in cui la donna ascolterà una conversazione telefonica durante la quale l'uomo farà degli apprezzamenti al femminile rivolti ad una persona che non è sua figlia.

Emre accusato di tradimento ai danni di Leyla

Immediata la reazione di Mevbike che metterà subito al corrente suo marito Nihat e, insieme, decideranno di indagare per scoprire la verità dei fatti.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer raccontano che i genitori di Leyla cominceranno a seguire di nascosto l'uomo e lo beccheranno ad un incontro in compagnia di un'altra donna con una cagnolina, alla quale sembrerà regalare una preziosa collana.

Un duro choc per i genitori di Leyla, i quali ormai saranno convinti al 100% di questo tradimento e per tale motivo filmeranno tutta la scena e non si faranno alcun problema a mostrarla alla loro amata figlia, così da poterle far aprire gli occhi e da metterla al corrente della situazione.

La verità di Emre sul tradimento: anticipazioni turche DayDreamer

Leyla, attonita, chiederà le dovute spiegazioni a suo marito e a quel punto Emre dovrà raccontare tutta la verità dei fatti. Le nuove trame turche di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che il fratello di Can confesserà di aver visto quella donna perché in un primo momento voleva adottare un cagnolino per regalarlo a Leyla, dato che a breve ricorrerà la data del loro primo anniversario di matrimonio.

Poi, però, ha cambiato idea e ha scelto di puntare su una collana: a tal proposito ammetterà di essersi rivolto a quella loro amica comune per chiederle un consiglio prettamente femminile sulla scelta dell'acquisto da fare per la sua Amata Leyla.

In questo, modo Emre rigetterà al mittente tutte le accuse di tradimento che gli sono state mosse dai suoi suoceri. E così, alla fine, tra i due sposini ritornerà di nuovo il sereno.

Sanem finisce in clinica per 'colpa' di Can: le trame di DayDreamer

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate anche al percorso di Sanem. Per la donna non sarà affatto facile affrontare il periodo successivo alla partenza improvvisa del suo amato Can, che la lascerà da sola senza darle alcun tipo di spiegazione.

Il fotografo, infatti, farà perdere le sue tracce dall'oggi al domani e questo per Sanem sarà un durissimo colpo da affrontare. Per la Aydin sarà necessario addirittura il ricovero in una clinica specializzata, dove la aiuteranno a superare questo dramma che ha vissuto in prima persona.

Al suo fianco, in questo periodo, ci sarà l'editore di Yigit che, col passare del tempo, chiederà a Sanem di sposarlo. Lei, però, non accetterà mai la sua proposta di matrimonio, vedendolo solo ed esclusivamente come un amico e non come un possibile fidanzato/marito.

Buoni ascolti per il ritorno di DayDreamer con Can Yaman in daytime

Insomma i nuovi appuntamenti con DayDreamer, tornata in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5 e al martedì sera in prime time, si preannunciano imperdibili per tutti gli appassionati della serie turca.

Gli ascolti, infatti, dimostrano che nonostante i vari cambi di programmazione, le vicende della coppia Can-Sanem vengono seguite ancora con grande interesse.

Sono oltre due milioni gli spettatori che tutti i giorni seguono le puntate trasmesse su Canale 5, al termine del daytime del Grande Fratello Vip, con uno share che oscilla tra il 17 e il 18%. Con questi risultati d'ascolto, la serie riesce ad avere la meglio, nella stessa fascia oraria, contro la concorrenza di Rai 1 che a quell'ora schiera in campo l'edizione del pomeriggio del Tg 1 e l'edizione flash del Tg 1 Economia.