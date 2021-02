Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche in onda prossimamente anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena legati soprattutto alla coppia composta da Can e Sanem. I due, dopo aver trascorso un lungo periodo separati l'uno dall'altro, si renderanno conto di essere fatti per stare insieme e così riprenderanno in mano le redini del loro rapporto pronti a compiere un viaggio importante. Il loro entusiasmo, però, verrà spazzato via da un terribile incidente che metterà in serio pericolo le vite dei due innamorati.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Can e Sanem pronti a fuggire insieme

Nel dettaglio, in seguito al suo ritorno ad Istanbul, Can proverà a farsi perdonare da Sanem e cercherà di fare il possibile per riconquistare di nuovo il cuore della sua amata.

Alla fine riuscirà ad avere la meglio, dato che Aydin deciderà di partire con lui: i due hanno in programma di fare un viaggio di due anni che li porterà a raggiungere le isole Galapagos, dimora degli Albatros.

Tale scelta, però, non verrà ben vista dai genitori di Sanem i quali le ricorderanno che ha sofferto moltissimo per la partenza improvvisa di Can, al punto da rendere necessario il suo ricovero in una clinica specializzata.

Terribile incidente d'auto per Can e Sanem

Le anticipazioni turche di DayDreamer, quindi, rivelano che Mevbike e Nihat non daranno il loro consenso per questo viaggio di due anni di Sanem e Can e si dichiareranno contrari anche ad un eventuale matrimonio tra i due innamorati.

Peccato, però, che Sanem questa volta intenda fare di testa sua e non avrà alcuna intenzione di seguire il consiglio dei suoi genitori.

La ragazza, quindi, deciderà di fare questo viaggio con il suo amato fotografo ma non sa che il suo sogno verrà presto spazzato via da un inaspettato avvenimento.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che il giorno in cui fisseranno la partenza, Can deciderà di accompagnare Sanem dai suoi genitori per poterli salutare.

Can in pericolo di vita: anticipazioni turche DayDreamer

Durante il tragitto in auto, i due saranno protagonisti di un grave incidente: in seguito ad una distrazione del fotografo, finiranno per schiantarsi contro un grosso camion.

L'esito di questo scontro sarà a dir poco terribile: Can, infatti, riporterà dei gravi problemi cerebrali e per lui sarà necessario il ricovero in ospedale.

Il fotografo, infatti, finirà in coma e al suo risveglio non ricorderà più nulla degli ultimi anni della sua vita. Sanem, invece, se la caverà con qualche graffio e starà al fianco di Can, con la speranza che possa riprendersi al più presto.