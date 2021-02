Sembra essere giunta ad un punto di non ritorno l'amicizia tra due protagonisti del Grande Fratello Vip 5: Giulia e Tommaso, infatti, non si parlano più e continuano ad offendersi reciprocamente ma a distanza. Salemi ha riservato parole molto dure al compagno di reality, descrivendolo come una persona cattiva che le avrebbe fatto vivere un mese d'inferno nella casa. Anche Pierpaolo ha criticato l'influencer sostenendo che allontananerebbe chiunque non sia d'accordo con i suoi pensieri.

Tommaso Zorzi criticato al Grande Fratello Vip 5

Sono passati pochi giorni da quando Giulia e Tommaso hanno litigato furiosamente.

I seguito a questa discussione, avvenuta dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Zorzi ha minacciato di lasciare la casa definitivamente. Parlando con Pierpaolo di quello che è successo di recente con il suo ormai ex amico, Salemi ha usato termini molto forti per descriverlo, parole che potrebbero far arrabbiare parecchio l'influencer.

Quando il fidanzato le ha chiesto se pensa di poter mai recuperare il legame con il milanese, la ragazza ha risposto: "Per me è tutto finito. Adesso sta cercando di rigirare le cose dicendo che io gli ho dato del perfido, ma lui è perfido. Con me è stato anche cattivo".

Aggettivi decisamente negativi quelli che l'italo-persiana ha rivolto a Tommy, il compagno di reality col quale sembra non scambiarsi più nemmeno il saluto davanti alle telecamere.

Giulia attacca l'ex amico nella casa del Grande Fratello Vip

Tra le tante cose che non sono andate giù a Salemi ultimamente, c'è l'atteggiamento che ha assunto Tommaso dopo che lei gli ha dato la possibilità di diventare finalista escludendo Samantha dal televoto che sarà chiuso stasera.

"Lui mi ha trattata di m.. e mi ha fatto vivere un mese d'inferno.

Ho fatto un vita infernale per colpa sua. Io l'ho mandato in finale e lui mi ripaga in questo modo?", ha aggiunto Giulia nel lamentarsi di come Zorzi l'ha attaccata dopo la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 12 febbraio.

L'italo-persiana ha aggiunto che intende non rivolgere mai più la parola al compagno di reality, anche perché facendo così è più serena e non passa le giornate a piangere o a litigare.

Pierpaolo si sfoga al Grande Fratello Vip

Il lungo sfogo che Giulia ha avuto su Tommaso, si è concluso quando la ragazza ha cominciato ad elencare tutte le cose che non gli piacciono dell'ormai ex amico, al quale ha affibbiato aggettivi forti e duri.

"Non si può essere così cattivi. Lui è marcio, maligno e troppo individualista. Non merito tutta la cattiveria che ho ricevuto", ha tuonato Salemi prima che il suo fidanzato dicesse la sua sul discusso compagno d'avventura.

Pierpaolo ha sostenuto la sua dolce metà descrivendo Zorzi con queste parole: "Non è una persona con cui si può discutere. Se gli dici una cosa contraria, non ti considera. Qualcosa del passato l'avrà segnato, perché vede sempre il marcio in tutto".

Insomma, alcuni concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip sembrano non apprezzare particolarmente Tommy, ma questo potrebbe non condizionare i telespettatori nella decisione che sono chiamati a prendere stasera.

Zorzi, infatti, è al televoto con Rosalinda e Andrea Zelletta per il posto di terzo finalista: il vippone che riceverà il maggior numero di preferenze, raggiungerà Dayane e Pretelli nel cast dell'ultima puntata dell'1 marzo. Mello, però, ha fatto un appello ai suoi fan del Brasile affinché votino per l'amica Cannavò. Soltanto tra qualche ora, si saprà quale fandom ha avuto la meglio e quale veterano approderà direttamente alla finalissima.