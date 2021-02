Continua ad ottenere degli ottimi riscontri la soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno. Nel corso delle prossime puntate, finalmente Sanem Aydin e Can Divit non dovranno più guardarsi le spalle dal malvagio Yigit. Quest’ultimo, non appena la scrittrice e il fotografo scopriranno le sue reali intenzioni, cioè quelle di farli allontanare ancora una volta, prenderà una drastica decisione.

Il perfido editore sarà in procinto di abbandonare Istanbul, precisamente quando la sorella di Leyla e il primogenito di Aziz verranno a conoscenza che ha cercato di far fallire sul nascere la loro nuova azienda operante nella produzione di creme.

DayDreamer, spoiler turchi: Yemal denuncia Sanem

Le anticipazioni relative a ciò che accadrà negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Yigit non la prenderà per niente bene dopo aver chiesto più volte a Sanem di diventare sua moglie e aver ricevuto sempre un rifiuto. L’editore, deciso ad avere al proprio fianco la scrittrice a tutti i costi, stringerà una diabolica alleanza con Yemal, un venditore entrato in possesso delle ricette delle creme create dalla ragazza.

Dopo aver convinto Yemal a denunciare per plagio Sanem e tutti gli altri dipendenti dell’azienda nel momento in cui saranno in procinto di ricevere il brevetto per le creme, Yigit corromperà anche Ardà un operario con un reddito basso. Quest’ultimo avrà il compito di denunciare la sorella di Leyla con l’accusa di vendere dei prodotti che contengono l’edera, un’erba non esplicitata negli ingredienti delle confezioni e in grado di causare dei pericolosi sfoghi cutanei.

La sorella di Leyla e Can fanno pace, Yigit annuncia la sua partenza

Intanto Can, per merito dell’investigatore privato ingaggiato per smascherare Yigit, apprenderà che l’uomo conosce Yemal. A questo punto ci sarà un’altra prova scottante, poiché Sanem sorprenderà l’editore al bar proprio in compagnia di colui che l’ha denunciata: quest’ultima non perderà tempo per chiudere la sua collaborazione lavorativa con Yigit.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La secondogenita degli Aydin, inoltre, ribadirà al proprio amato Can di essersi resa conto che è lui l’unica persona di cui si può fidare: in tale circostanza i due si scambieranno un bacio.

Tra il fotografo e Sanem quindi ci sarà la tanto attesa riconciliazione dopo la rottura avvenuta l’anno prima a causa delle orrende macchinazioni di Yigit e Huma per separarli.

In realtà non si tratterà di un vero ritorno di fiamma, poiché al momento sia Can e Sanem non daranno l’impressione di voler tornare insieme. Da una parte però ci sarà una svolta positiva per l’ex coppia, poiché Yigit, dopo aver ceduto i diritti del secondo libro di Sanem ad un collega americano, rivolgerà le sue scuse alla fanciulla tramite una missiva, dicendole di aver perso il controllo a causa dell’amore. Il fratello di Polen infine oltre ad augurare alla talentuosa scrittrice di essere felice, le dirà che a breve farà ritorno in Canada.