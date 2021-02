Giovedì 18 febbraio andrà in onda una nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con protagonista Can Yaman al centro del gossip per la sua storia con Diletta Leotta. Gli spoiler del nuovo appuntamento raccontano che Yigit tenderà una trappola a Can Divit. L'editore, infatti, accuserà il fotografo di aver dato alle fiamme il diario di Sanem dopo un teso incontro nel capanno.

DayDreamer, spoiler 18 febbraio: Yigit scopre che il diario di Sanem è nel capanno

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la puntata che sarà trasmessa giovedì 18 febbraio alle ore 16:40 dopo il day-time del Grande Fratello Vip annunciano che Can e Sanem vivranno momenti di vera tensione che terranno con il fiato sospeso i numerosi fan della serie tv.

In dettaglio, Sanem attenderà con trepidazione il nullaosta di Can della pubblicazione del suo diario segreto da parte di un editore americano. La scrittrice, infatti, cercherà di mettersi in contatto telefonicamente con il fotografo dopo avergli lasciato in custodia il suo manoscritto. Ma ecco, che l'uomo deciderà di non rispondere alle chiamate insistenti della minore delle Aydin.

Nel frattempo, Yigit raggiungerà la casa editrice, chiedendo di poter avere il diario di Sanem per procedere alla sua pubblicazione, se non scoprisse che si trova al capanno di Can.

L'editore distrugge il manoscritto

Nel corso della puntata del 18 febbraio della serie tv, Yigit proporrà a Sanem di accompagnarlo alla casa di montagna del fotografo per cercare di prendere i consensi, ma soprattutto di scusarsi per quello che è accaduto durante le nozze di Emre e Leyla.

Una volta arrivati nella località montana, la scrittrice rimarrà nell'autoveicolo mentre l'editore si introdurrà nell'abitazione, dove troverà il diario della minore delle Aydin vicino ad un camino acceso. Qui, il fratello di Polen inizierà a leggere qualche pagina dove capirà che la ragazza nutre un profondo amore nei confronti del maggiore dei Divit.

A questo punto, l'uomo in preda ad una fortissima gelosia distruggerà il manoscritto per poi nascondersi.

Can accusato di aver dato alle fiamme il diario

Nel frattempo, Can tornerà alla capanna dove si imbatterà in Yigit, che non esiterà ad accusarlo ingiustamente di aver dato alle fiamme il diario di Sanem. Fin da subito, il fotografo capirà che l'editore gli ha teso un'imboscata, tanto da scagliarsi come una furia contro di lui non prima di aver recuperato alcune pagine dal fuoco.

Dall'altro canto, la scrittrice uscirà dall'auto dopo aver sentito il trambusto provenire dal capanno. La giovane scorgerà Yigit a terra con una ferita alla testa e privo di sensi dopo essere stato scaraventato violentemente a terra dal maggiore dei Divit.