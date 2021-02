La storia d'amore tra Can e Sanem subirà ancora un duro colpo. Nelle puntate italiane di DayDreamer - Le ali del sogno in onda prossimamente su Canale 5 i due protagonisti rimarranno coinvolti in un violento incidente stradale che porterà nuovi problemi nella vita della coppia. Dopo il ricovero di Can in ospedale, la situazione si complicherà. Il fotografo, infatti, si risveglierà privo dei ricordi degli ultimi due anni e, dunque, della storia con Sanem. Dopo aver tentato in diversi modi di fargli tornare la memoria, la giovane penserà di fare a Can un regalo speciale che potrebbe rimettere tutto a posto: il suo romanzo.

Anticipazioni turche DayDreamer: Can perde la memoria

Dopo aver scoperto le macchinazioni di Yigit, Can e Sanem torneranno insieme e decideranno di partire per le isole Galapagos. Anche contro il volere dei suoi genitori, preoccupati che il giovane possa nuovamente spezzare il cuore della figlia, Sanem si preparerà a partire. Il destino beffardo, però, metterà alla prova la coppia ancora una volta. Stando alle anticipazioni delle puntate turche, la mattina della partenza saranno coinvolti in un brusco incidente d'auto e Can entrerà in coma. Il risveglio avverrà un mese dopo, ma il fotografo non avrà affatto idea di chi sia Sanem, poichè ha perso la memoria degli ultimi due anni. Secondo le anticipazioni di DayDreamer diffuse in rete, la scrittrice cercherà in tutti i modi di far ricordare a Can la loro storia, ma la maggior parte dei tentativi falliranno.

Dopo aver cercato di avvicinarsi a lui con fare seducente, il fotografo la caccerà perché la riterrà "sfacciata". Tuttavia, Aydin non si arrenderà.

Puntate turche di DayDreamer: Sanem dà a Can il suo primo romanzo

Nelle puntate già trasmesse in Turchia e in arrivo tra qualche mese anche in Italia, Can perderà la memoria e non si ricorderà dell'amata Sanem.

La sua mente, infatti, è rimasta ferma al tempo in cui stava insieme a Polen. L'amnesia lo farà allontanare un po' da tutti, compreso Emre quando lo vedrà in atteggiamenti troppo complici con Leyla. Intanto Sanem starà pensando a come far tornare la memoria al fidanzato. Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che la giovane acquisterà la Fikri Harika in modo da riaffidarla a Divit, perché ciò contribuisca a fargli tornare in mente i ricordi del loro amore.

Poi si avvicinerà a lui con fare da seduttrice provocante, ma Can non la prenderà bene. Su consiglio della sorella Leyla, la ragazza cercherà di andarci piano. Approfittando del fatto che i due vivono nella stessa tenuta, cercherà di riavvicinarsi con un atteggiamento più dolce. Inoltre, gli regalerà la copia del suo primo libro che contiene la loro storia d’amore.