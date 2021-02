Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca DayDreamer. Le anticipazioni delle nuove puntate, che verranno trasmesse dal 22 al 26 febbraio 2021, rivelano che Sanem diventerà a sua insaputa la proprietaria della Fikri Harika. Ad acquistarla con il denaro della Aydin saranno Ceycey e Muzaffer. Successivamente Sanem si lamenterà con Leyla per il comportamento distaccato e del tutto indifferente di Can. A mostrare freddezza nei confronti della cognata sarà anche Emre. Intanto Yigit inizierà a mostrare i primi segni di debolezza: il ragazzo sarà stanco di fingersi invalido. Huma però chiederà al giovane di non mollare.

La mamma di Can sarà sempre più convinta che Sanem si innamorerà presto di lui.

Sanem acquista la Fikri Harika

Durante le nuove puntate di DayDreamer, in onda nella settimana da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 2021, Sanem, dopo la presentazione del suo libro, rientrerà alla tenuta. Successivamente la giovane Aydin verrà a conoscenza che Muzaffer e Ceycey avranno acquistato con il suo denaro i diritti del marchio Fikri Harika. A quel punto verrà convocata alla tenuta Deren che apprenderà con meraviglia che i nuovi proprietari dell'azienda saranno Sanem, Muzaffer e Ceycey. Nel frattempo Aziz spiegherà a Remide le motivazioni che hanno portato alla vendita dell'agenzia, i due intanto si recheranno verso la tenuta per capire cosa starà succedendo.

Sarà lì che apprenderanno che Sanem sarà diventata la nuova proprietaria della Fikri Harika.

Sanem si lamenta del comportamento di Can

Nel corso delle nuove puntate Can si troverà all'interno della tenuta, ormai di proprietà di Sanem dove incontrerà nel frattempo il padre. Poco dopo Leyla ed Emre, durante un pranzo in compagnia di amici, riceveranno una chiamato da Can e Sanem e li avviseranno che Aziz, dopo essersi sentito male, deciderà di fermarsi in azienda da Sanem.

Intanto la giovane Aydin inizierà a lamentarsi con la sorella per l'atteggiamento indifferente di Can, esattamente come farà anche Emre con la sorella della moglie. Successivamente Deren, Ceycey e Remide lasceranno l'azienda ma Ceycey, dopo la richiesta di Remide, ovvero quella di non rivelare il finto malore di Aziz, avrà un attacco di panico. Alla luce della situazione creatasi Leyla ed Emre decideranno di raccontare alle loro madri quello che starà succedendo in azienda.

Le donne così non perderanno l'occasione di interferire nella vita dei loro figli. Intanto Yigit inizierà a soffrire per il fatto di fingersi invalido, ma Huma lo convincerà a perseguire la recita. Secondo la mamma di Can, Sanem molto presto crollerà psicologicamente e perderà la testa per il ragazzo. Aziz invece avrà una sorpresa inaspettata: incontrerà dopo tanto tempo Mihriban, il suo primo amore, nonché la proprietaria dell'immobile dove Sanem e Deniz vivono attualmente.