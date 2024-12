Elvira e Salvatore si sposano nella puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 3 gennaio 2025 e sarà un episodio indimenticabile per i telespettatori della soap in onda su Rai1. Le anticipazioni vedranno Salvo in ansia quando verrà a sapere che il Circolo è inagibile. Ciò significa che non potranno festeggiare dopo le nozze. L'ennesimo imprevisto per questi due bravi ragazzi che tanto si amano. Arriva poi per Enrico il momento di parlare ad Anita della sia storia d'amore con Marta, come la prenderà la ragazza?

Le anticipazioni sul matrimonio di Elvira e Salvo ne Il Paradiso delle signore

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo tantissime difficoltà e situazioni non semplici arriva il felice giorno delle nozze tra Salvo ed Elvira. Sembra che tutto vada per il meglio, ma così non è.

Già, perché Salvatore viene a sapere che il Circolo è inagibile e dunque non c'è un posto dove festeggiare dopo la cerimonia come aveva programmato.

Lasciando un momento da parte questa coppia e le sue infinite disavventure, vedremo Tancredi ancora più adirato con Odile quando verrà a sapere che Il Paradiso delle signore ha rifiutato di collaborare con Galleria Moda Milano.

Enrico decide di parlare con Anita della relazione con Marta

Più tardi Enrico capisce che non può più tergiversare e così parla ad Anita a cuore aperto riguardo la relazione con Marta. Chissà come reagirà la ragazza, che per tutta la settimana non ha fatto altro che tempestare di domande Guarnieri sulla sua vita privata, oltre ad aver visto il bacio con suo padre.

Intanto, Marcello e Roberto uniscono le forze per cercare di salvare la situazione di Salvatore, che pensava di festeggiare con Elvira al Circolo. La loro missione è trovare al più presto una location disponibile per non rovinare alla coppia il loro giorno più bello.

Un futuro da scrivere per Elvira e Salvatore

Elvira e Salvo hanno rischiato di rimanere senza casa ma le Veneri hanno fatto in modo che così non fosse.

Questo dimostra quanto siano amati dai loro amici, che hanno sempre tifato per il loro amore non semplice. Elvira ha sfidato suo padre e ha deciso di seguire ciò che le diceva il cuore. Ora aspetta un bambino e può sognare una famiglia felice con Salvatore, che le ha dimostrato di essere disposto a tutto per restare al suo fianco. Crediamo proprio che questa bellissima coppia resti unita per sempre e che riesca a trovare la propria dimensione. Un dubbio però ci assale: Elvira continuerà a fare la Venere? Dalle ultime anticipazioni sappiamo che presto arriverà una nuova commessa ma la sensazione è che sia una sostituzione temporanea, in modo che Elvira viva tranquillamente la sua gravidanza.