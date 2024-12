Oylum rifiuterà Tarik come avvocato nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà delusa da suo padre, che, oltre a non rispondere alle sue chiamate, si mostrerà crudele con Guzide. Tarik, infatti, sceglierà di credere a Yesim e si recherà a casa della moglie per farle una scenata in difesa della sua compagna.

Il comportamento di Tarik farà infuriare Oylum, che deciderà di punirlo rifiutandolo come avvocato. L'uomo scoprirà questa decisione tramite una mail, restandone profondamente ferito.

Yesim riesce ad allontanare Tarik dai suoi figli

Nelle prossime puntate di Tradimento, per Tarik sarà sempre più difficile gestire due famiglie. Yesim sarà molto determinata a non voler condividere il suo uomo con nessuno e, dopo averlo perdonato, escogiterà un piano per allontanarlo da Guzide. La donna andrà a trovare la giudice in tribunale e le intimerà di non importunare Tarik, mettendole anche le mani addosso. La lite tra le due sarà sedata dalla sicurezza e, in breve tempo, arriverà anche Tarik. Tuttavia, quest'ultimo crederà alla versione di Yesim, che mentirà dicendogli che Guzide l'ha aggredita dopo averla convocata. Intenerito dal pianto della compagna, Tarik andrà a casa della moglie e le farà una scenata davanti ai figli.

Le dirà che deve lasciare in pace Yesim, che è un diavolo e che non sa come ha fatto a stare con lei per trent'anni, senza neanche darle l'opportunità di spiegare la sua versione dei fatti. La reazione di Tarik segnerà per sempre il suo rapporto con Ozan e Oylum, furiosi con il padre per come ha trattato Guzide. Le conseguenze non tarderanno ad arrivare, perché Oylum rifiuterà di avere Tarik anche come avvocato.

Ozan e Oylum contro Tarik, Guzide prova a difenderlo

Oylum sarà molto delusa dal comportamento di Tarik, che, oltre ad aver offeso Guzide, non svolgerà al meglio il suo lavoro da avvocato. Chiamato a difendere Oylum per la questione delicata che la vede accusata di omicidio stradale, Tarik sarà assente e distratto. Oylum non tollererà più questo comportamento e andrà subito a informarsi su come fare per non avere più suo padre come avvocato.

La ragazza firmerà il modulo senza neanche avvertirlo. Quando quest'ultimo andrà in ufficio, troverà la mail che lo informa che non è più l'avvocato di Oylum e sarà molto provato da questa decisione. Tarik correrà a casa di Guzide per affrontare la figlia: "Mi hai rifiutato come avvocato". Guzide verrà a conoscenza della cosa in quel momento e tenterà, nonostante tutto, di difendere suo marito. Oylum, però, non si lascerà influenzare dalla madre e resterà ferma sulla sua posizione. "Non hai risposto al telefono, eri con quella donna", rimprovererà, mentre Tarik tenterà inutilmente di far capire a Oylum quanto sia importante per lui.

Nazan vuole convincere Guzide a denunciare Tarik

Tarik è tornato a vivere con Yesim, ma Guzide ha deciso di non agire legalmente contro di lui.

La giudice ha voluto prendere tempo, soprattutto perché Oylum è sotto processo e vuole aspettare di risolvere prima la situazione di sua figlia. Nazan è andata a fotografare Tarik con la nuova famiglia per convincere la giudice a denunciarlo per adulterio e togliergli la metà delle proprietà in fase di divorzio. Nel frattempo, Ozan ha scoperto che Kaan non si è limitato a truffarlo, ma è anche il nuovo compagno di Lara. Furioso, è andato a casa della sua ex e ha aggredito Kaan, ma la situazione è degenerata e lo ha colpito con un coltello. Kaan si è accasciato sul divano e Ozan si è convinto di averlo ucciso. In preda al panico, ha chiamato Oltan che è corso da lui e gli ha assicurato che non gli sarebbe successo niente.