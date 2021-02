Martedì 9 febbraio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di DayDreamer, la Serie TV con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler raccontano che Emre Divit e Leyla Aydin decideranno di sposarsi in gran segreto. Una decisione, che colpirà le consuocere Mevkibe e Huma, che accuseranno un malore.

DayDreamer, puntata 9 febbraio: Emre e Leyla pronti a sposarsi

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa il 9 febbraio in prima visione, dopo il tg satirico di Striscia La Notizia, raccontano che ferveranno i preparativi per le nozze tra Can e Sanem.

A tal proposito, Huma e Nihat avranno pareri diversi sulla cerimonia. La madre del fotografo, infatti, sarà più propensa alla convivenza, scandalizzando Mevkibe e il marito. Tutto questo non farà che alimentare l'ostilità tra le due famiglie. Alla fine, Huma sarà costretta ad abbandonare la casa dei coniugi Aydin senza aver risolto il problema.

Can e Sanem, nel frattempo, discuteranno sui problemi sorti tra i rispettivi genitori, quando arriverà una telefonata che li sconvolgerà. Leyla ed Emre comunicheranno alla coppia l'intenzione di sposarsi entro poche ore. Una notizia, che stupirà il fotografo e la scrittrice, che si precipiteranno dai futuri sposi.

Huma e Mevkibe vengono ricoverate in ospedale

Nel corso della puntata del 9 febbraio della serie tv turca, Huma scoprirà che suo figlio Emre sta per sposarsi in gran segreto, tanto da pregare Mevkibe di far cambiare idea a Leyla.

Fortunatamente le due signore arriveranno tardi, tanto che lo sposalizio procederà senza intoppi. Ma ecco, che entrambe cadranno in terra per l'affronto subito, tanto da venire ricoverate in ospedale, dove scoppierà una lite familiare.

Tutto questo porterà Can e Sanem a cambiare idea sulla decisione di sposarsi di nascosto. Dall'altro canto, Nihat si mostrerà profondamente deluso dal comportamento della maggiore delle Aydin.

Ceycey vuole sposare Ayhan

Huma deciderà di organizzare un incontro con i figli e le sorelle Aydin. In dettaglio, la donna proporrà a Leyla e il marito di rimanere a vivere con lei, in attesa di trovare una nuova abitazione. Inoltre, consegnerà alla nuora una lista di cose da fare per adattarsi alla nuova vita altolocata. Dall'altro canto, Mevkibe farà la stesa cosa con le tradizioni, che avrebbe dovuto assolvere prima di sposarsi.

Intanto l'idea del matrimonio lampo contagerà molti protagonisti dello sceneggiato turco. Ceycey annuncerà di voler sposare Ayhan come Muzzafer a Guliz. Yigit, invece, respingerà un approccio di Deren.

Leyla e il marito, invece, dimostreranno di avere fretta di partire per il viaggio di nozze per liberarsi dalle suocere impiccione. Can e Sanem, a questo punto, aiuteranno i due sposi nella loro missione mentre Ayhan non se la sentirà di sposarsi. Infine i continui commenti di Huma manderanno in crisi i propositi di nozze del fotografo e della scrittrice.