Martedì 26 gennaio andrà in onda una nuova puntata serale di DayDreamer con protagonista l'attore turco Can Yaman. Le anticipazioni narrano che Can Divit deciderà di portare Sanem Aydin in montagna per cercare una soluzione ai loro problemi. Un avvicinamento, che turberà Huma, la quale organizzerà un piano per separare la coppia.

DayDreamer, puntata 26 gennaio: Can sequestra Sanem nella sua casa di montagna

La trama di DayDreamer - Le ali del sogno riguardante la puntata in onda martedì 26 gennaio racconta che Can deciderà di avere un confronto con Sanem, tanto da sequestrarla nella sua casa di montagna.

Purtroppo la scrittrice si rifiuterà di collaborare, visto che tollera ben poco la costrizione. Ma il fotografo persisterà nella sua idea di trattenere la ragazza con la forza, tanto da chiuderla in casa dopo essersi allontanato per raccogliere della legna da ardere per il camino.

Tuttavia, la minore delle Aydin riuscirà ugualmente a forzare la serratura della porta, per poi darsi alla fuga su di una motoslitta. La giovane si ritroverà sola tra i monti dopo aver finito la benzina del veicolo. Fortunatamente, il maggiore dei Divit riuscirà a trovare Sanem dopo ore di camminata al buio. I due giovani, a questo punto, troveranno riparo in una casetta dove trascorreranno la notte.

Dall'altro canto, Cengiz si troverà incastrato nella proposta di matrimonio di Ayhan, se questo non fosse frutto di un malinteso.

Ma il ragazzo non troverà il coraggio di raccontare la verità a Leyla. Per questo motivo, deciderà di prendere tempo per le nozze come la sorella di Sanem che non sarà sicura di voler sposare Osman.

Il finto malore di Huma

Can e Sanem abbasseranno le armi da guerra, approfittando del tempo in montagna per avere un confronto pacifico. Proprio quando le cose stanno per sistemarsi, Polen inviterà il fotografo a fare ritorno in ufficio dopo un'accorata telefonata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dall'altro canto, la scrittrice sarà invitata da Yigit a trascorrere con lui alcuni giorni per motivi lavorativi. Le due telefonate provocheranno scenate di gelosia da entrambi le parti, compromettendo il delicato equilibro ritrovato.

Ma ecco che al culmine della lite: il maggiore dei Divit riceverà una chiamata del fratello, che lo informerà che sua madre è dovuta essere portata in ospedale dopo aver accusato vertigini e senso di debolezza.

Purtroppo i fan scopriranno che Huma ha finto il malore per tentare di separare suo figlio da Sanem e farlo tornare da Polen.

Melis giunge alla Fikri Harika

Can rimarrà colpito dalla telefonata di Emre, tanto da precipitarsi al capezzale della madre. Qui, Huma confesserà al figlio che le analisi cliniche, a cui è stata sottoposta non hanno evidenziato niente di grave.

Alla Fikri Harika giungerà Melis, la nuova pretendete segreteria al posto di Leyla. Tuttavia, Emre concederà cortesemente la ragazza dopo un attento colloquio.

Nel frattempo, Ceycey inviterà il fotografo a cena al ristorante. In questo circostanza, il pubblicista suggerirà all'amico di non partire per i Balcani, se lui non prendesse tempo, approfittando di una lite tra tre bulli.

Alla fine della serata, il maggiore dei Divit ammetterà di nutrire un enorme amore per Sanem, che nel frattempo condividerà i suoi patemi d'animo con Ayhan.