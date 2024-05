Le trame della soap La Promessa delle puntate in onda dal 6 al 10 maggio su Canale 5 rivelano che Jimena De Los Infantes (Paula Losada) confesserà a Manuel Lujan (Arturo García Sancho) di avere qualche problema con Cruz, diventata troppo opprimente nei suoi confronti. La duchessa inoltre approfitterà della chiacchierata per accusare il marito di averla trascurata in questi ultimi tempi. Margarita, invece, dimostrerà la sua vera natura dopo aver ottenuto ospitalità alla tenuta dei Lujan. La donna non esiterà a minacciare Cruz, rea di stare mettendo troppo becco negli affari di sua figlia Martina, per questo le chiederà di lasciarla in pace.

Anticipazioni La Promessa: Jimena accusa Manuel di trascurarla

Simona e Candela continueranno il loro sciopero per poter uscire e mettersi alla ricerca di Don Carlo, ma l'iniziativa metterà in difficoltà il resto della servitù della tenuta. Cruz contatterà un famoso ebanista per la creazione di una culla per il nascituro in arrivo. Jimena non sarà d'accordo con la suocera, in quanto vorrà usare quella della sua infanzia.

Maria confiderà a Teresa di sentirsi responsabile per i problemi sorti tra Lope e Salvador. Cruz parlerà a Manuel della chiacchierata avuta con Jimena. Quest'ultima a sua volta dirà al marito di non volersi sottomettere alla prepotenza della suocera. Approfitterà di questo momento per accusare Manuel di averla trascurata, così il marito le impone l'uso della vecchia culla.

Margarita minaccia Cruz a causa di Martina

Margarita spiegherà a Cruz (Eva Martin) che la deve smettere di intromettersi negli affari di famiglia, permettendo a Martina di rimanere alla tenuta. Non esiterà a minacciare la marchesa di rivelare un segreto se non la smette di importunare la figlia.

Romulo informerà Pia che Gregorio Castillo (Bruno Lastra) verrà trasferito in un carcere lontano da Lujan in attesa del processo per tentato omicidio nei suoi confronti.

La Promessa cambio di programmazione per il mese di maggio

La Promessa subirà un cambio di programmazione durante il mese di maggio. Le puntate della soap opera dureranno di più a partire da lunedì 20 maggio, complice la fine del daytime di Amici 23 su Canale 5. La striscia quotidiana con il talent show condotto da Maria De Filippi chiuderà i battenti venerdì 17 maggio, tanto da lasciare vacante lo slot tra le 16:05 alle 16:40. I telespettatori potrebbero assistere a una puntata di circa un'ora della soap opera, che ogni giorno è seguita da oltre 1,8 milioni di telespettatori con punte del 20% su Canale 5.