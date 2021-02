La soap opera DayDreamer - le ali del sogno continua a essere ricca di colpi di scena. Nel corso degli episodi in onda in Italia da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio si assisterà ad un litigio tra Can ed Emre Divit. Quest’ultimo non reagirà per niente bene non appena suo fratello troverà il coraggio di dirgli la verità sull’allontanamento di loro padre Aziz da Istanbul, ovvero che è dovuto partire a causa di una grave malattia ai polmoni.

DayDreamer, trame al 12 febbraio: Mihat corteggia Huma

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dall’8 al 12 febbraio, Osman dopo la fine della sua storia d’amore con Leyla lascerà Istanbul facendo sprofondare Ayhan nella disperazione totale.

Intanto la sorella di Sanem ed Emre sembreranno ritrovare la complicità di un tempo, invece Guliz verrà corteggiata da Muzaffer. Nel contempo CeyCey sarà nuovamente pressato dalla nonna per sposarsi.

In seguito Sanem capirà che suo zio Mihat può riuscire a sedare gli animi tra sua madre Mevkibe e Huma: l’aspirante scrittrice quindi spererà che con l’aiuto del suo parente lei e Can potranno finalmente fissare la data del loro matrimonio. Il fratello di Nihat in effetti comincerà a corteggiare la signora Divit invitandola a pranzo: in tale circostanza l’astuta donna accetterà di incontrare i genitori di Sanem per un caffè. Purtroppo Huma continuerà a non vedere di buon occhio il fatto che il suo primogenito sia deciso a convolare a nozze con la secondogenita degli Aydin.

Addirittura la darklady spiazzerà Mevkibe e Nihat quando dirà di essere però favorevole ad una convivenza tra Can e loro figlia: quest’ultimo e Sanem subito dopo tramite una telefonata apprenderanno che Leyla ed Emre sono decisi a sposarsi all'insaputa dei propri familiari.

Nihat deluso dalla figlia Leyla, Emre arrabbiato con Can

Huma non appena verrà a conoscenza dell’inaspettato matrimonio segreto tra Emre e Leyla avviserà subito Mevkibe: le rispettive madri degli sposi arriveranno in ritardo poiché la cerimonia sarà già conclusa.

Su tutte le furie per l’accaduto sia Huma e la moglie di Nihat finiranno in ospedale dopo aver perso i sensi. A questo punto Sanem e Can rinunceranno a coronare il loro sogno d’amore di nascosto per non complicare ulteriormente la situazione. Anche Nihat rimarrà deluso dalla figlia Leyla, non appena saprà che si è sposata senza dirgli nulla. Successivamente Huma proporrà ai novelli sposi di trasferirsi da lei in attesa di trovare una casa.

Ad aiutare Leyla ed Emre ad organizzare il viaggio di nozze ci penseranno Sanem e Can, che intanto continueranno ad essere preoccupati per il loro futuro.

Ayhan dopo aver confessato all’aspirante scrittrice di voler cambiare la sua vita, deciderà di vendere la macelleria e di trasferirsi dal fratello Osman: a CeyCey quindi non rimarrà altra scelta oltre a quella di rassegnarsi.

In seguito Can darà una bruttissima notizia al fratello Emre, poiché gli confesserà che loro padre in realtà non si trova all’estero in vacanza ma per curare una grave patologia ai polmoni. Il marito di Leyla si arrabbierà con il fratello per non averlo messo subito al corrente dello stato di salute del loro genitore.

Il fotografo continua a non fidarsi di Yigit, Sanem distratta

A questo punto Emre e Leyla accetteranno di festeggiare le loro nozze con i loro familiari, ma proprio quando arriverà il tanto atteso giorno si dimenticheranno di acquistare gli abiti per la cerimonia.

Finalmente Yigit comunicherà a Sanem che il suo libro verrà pubblicato in America, mentre Can sarà sempre più convinto che l’obiettivo dell’editore in realtà sia quello di far allontanare la sua amata da lui. Infine la sorella di Leyla non riuscirà a scrivere il suo romanzo mentre si troverà a casa del suo amato: a distrarre ancora di più Sanem saranno Deren, CeyCey e Yigit, nonostante busseranno alla porta del fotografo con l’intenzione di dare una mano alla fanciulla.