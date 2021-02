Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le puntate della soap che verranno trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio si concentreranno su un evento che vedrà protagonisti Emre e Leyla. I due giovani decideranno di convolare a nozze tenendo tutti all'oscuro, eccetto Can e Sanem. Il matrimonio determinerà una serie di eventi che coinvolgeranno le famiglie Divit e Aydin e soprattutto i due amati protagonisti della soap.

Mihat invita a pranzo Huma

Le trame delle puntate di DayDreamer in onda dall'8 al 12 febbraio prendono il via dalla scelta di Osman di lasciare la città, dopo aver rotto con Leyla.

Quest'ultima si avvicinerà sempre di più a Emre, mentre CeyCey dovrà fare i conti con la volontà di Ayhan di non perdonarlo da un lato e l'insistenza della nonna affinché si sposi. Frattanto, Muzaffer cercherà di corteggiare, sempre a modo suo, la dolce Guliz. Intanto, Can e Sanem dovranno fare i conti con le rispettive famiglie che non sembreranno trovare alcun accordo circa le loro nozze. La minore delle Aydin però cercherà di farsi aiutare dallo zio: arriverà nel quartiere, infatti, Mihat, fratello gemello di Nihat.

Mihat si conquisterà la simpatia di Huma e dopo averla portata a cena la convincerà ad incontrare di nuovo gli Aydin. L'incontro tra Huma e Mikvibe, però, non andrà come Sanem si aspettava: la famiglia Aydin spingerà affinché i due giovani rispettino tutte le tradizioni, mentre Huma proporrà che prima di sposarsi Can e Sanem vadano a convivere, scelta del tutto inappropriata per Nihat e la moglie.

Una notizia inaspettata coglierà di sorpresa i due ragazzi mentre si confronteranno sull'incapacità delle famiglie di venirsi incontro: Leyla ed Emre si sposeranno senza comunicarlo a nessuno.

Le nozze segrete di Leyla ed Emre

Can e Sanem giungeranno in comune e le nozze avranno luogo: sarò troppo tardi quando Huma e Mevkibe giungeranno sul luogo per impedirlo, perché a quel punto Leyla ed Emre saranno già marito e moglie.

Le due donne saranno colte da malore. Neanche Nihat prenderà bene la notizia, e così Can e Sane, intenzionati a fare la stessa cosa dei rispettivi fratelli, decideranno di rimandare le loro nozze. Preso atto del fatto che ormai Leyla e Emre sono spostai, le famiglie si riuniscono e Huma, intenzionata a rendere difficile la vita alla neo-nuora e alla sorella, inviterà gli sposini a vivere con lei alla villa.

Intanto si organizzerà una festa di matrimonio: Huma cercherà di rendere Leyla più simile a lei, mentre Mevkibe chiederà alla figlia di rispettare tutte le tradizioni turche.

Muzzafer farà la proposta di nozze a Guliz, ma anche CeyCey vorrebbe fare lo stesso con Ayhan: tuttavia, però, dovrà accettare la scelta della ragazza che venderà la macelleria e partirà per raggiungere il fratello Osman. Intanto, Leyla ed Emre saranno oberati di lavoro tanto da aver difficoltà a cercare una casa per loro e organizzare il viaggio di nozze. Così gli sposi chiederanno l'aiuto di Can e Sanem ma i due neo sposi cominceranno a dubitare della volontà dell'altro di diventare veramente marito e moglie, visto che non andranno d'accordo su nulla. Yigit complicherà la situazione, comunicando a Sanem che il suo libro verrà pubblicato in America.

Can sarà costretto, dopo aver trovato un compromesso tra la madre e gli Aydin, a dire al fratello che il padre si trova all'estero per curarsi. Frattanto il maggior dei Divit indagherà su Yigit certo che l'editore stia tramando per allontanare la fidanzata da lui. Il giorno della festa di nozze di Leyla e Emre i due si accorgeranno di non avere gli abiti da sposi e dovranno correre ad acquistarli. Intanto, Sanem andrà a casa di Can per poter scrivere il suo libro, ma l'arrivo di Deren e CeyCey complicherà la situazione.